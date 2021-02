vor 51 Min.

Ikarus-Veranstalter planen trotz Corona Festival für dieses Jahr

In den vergangenen Jahren kamen Zehntausende zum Festival ins Unterallgäu. Auch heuer soll Ikarus wieder abheben.

Fans von elektronischer Musik schauen gebannt Richtung Flughafen Memmingen: Kann dort heuer das Ikarus-Festival trotz Corona stattfinden? Warum die Veranstalter optimistisch sind.

Alexander Eidel hofft, dass die Großveranstaltung vom 21. bis 24. Mai steigt. Der Termin stammt noch aus der Zeit vor der zweiten Pandemie-Welle. 2020 musste das Festival abgesagt werden.

Festivalkarten von 2020 gelten in Memmingerberg auch in diesem Jahr

"Wir sind regulär in den Planungs- und Vorbereitungsarbeiten“, sagt Eidel. Alles Weitere liege in den Händen der Behörden. Auch, ob das Ikarus-Festival 2021 womöglich in veränderter oder kleinerer Form stattfindet, sei noch nicht absehbar. Laut Eidel werden die Veranstaltungskonzepte ständig ergänzt und verändert.

Derzeit gibt es noch keine Tickets zu kaufen. Aber jeder, der für das Ikarus 2020 eine Karte hatte, konnte sie online für 2021 umtauschen. Das Ikarus-Festival am Allgäu Airport zieht die Massen an: Im Jahr 2019 waren mehr als 40.000 Besucher nach Memmingerberg gekommen. (az)

Lesen Sie auch:

Themen folgen