Illegale Poolparty und andere Polizei-Einsätze

Die Polizei Bad Wörishofen hatte gut zu tun: eine Poolparty, eine Maskenverweigerin, ein Betriebsunfall wegen Spinnweben und ein Verkehrsunfall beschäftigten die Beamten.

Von Markus Heinrich

Mit uneinsichtigen Menschen hatte es die Polizei von Bad Wörishofen am Wochenende häufiger zu tun. Heranwachsende feierten in der Nacht auf Sonntag eine Poolparty im Keller eines Mehrfamilienhauses in Bad Wörishofen. Allerdings wohnte nur einer aus der Gruppe tatsächlich in dem Haus. Alle anderen würden sich unberechtigt dort aufhalten, teilte ein Anwohner, der Anzeige erstattete, der Polizei mit. Die Beamten rückten an und erteilten den jungen Leuten, die nicht im Haus wohnten, Platzverweise. Zudem müssen sie mit Anzeigen wegen Hausfriedensbruch rechnen.

Frau will beim Einkaufen keine Maske aufsetzen, hat aber auch kein Attest dabei

Am Samstagnachmittag hatte die Polizei bereits einen Einsatz an der Karl-Benz-Straße in Bad Wörishofen. Der Grund: Eine 52-jährige Frau wollte partout nur ohne Mund-Nasen-Schutz einkaufen, sprach von einem Attest, das sie aber nicht vorzeigte. Der Marktleiter verwies die Uneinsichtige deshalb aus dem Laden. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei, um den Marktleiter anzuzeigen. Die 52-Jährige habe sich „unbelehrbar“ gezeigt, berichtet die Polizei. Der Marktleiter habe im Sinne des Infektionsschutzgesetzes keine andere Wahl gehabt. „Anderenfalls hätte er sich selbst in die Gefahr einer sehr hohen Geldbuße begeben“, berichtet die Polizei. Ob die Frau tatsächlich ein Attest besitzt konnte die Polizei bislang nicht klären. Das Landratsamt wurde eingeschaltet.

Arbeiter fegte Spinnweben von der Decke und stürzt dabei ab

Neben diesen Vorfällen ereignete sich aus völlig anderen Gründen bereits am Freitagvormittag ein Betriebsunfall in der Gewerbestraße von Bad Wörishofen. Zwei Arbeiter standen in einem Staplerkorb und fegten Spinnweben von der Decke eines Firmengebäudes. Dabei habe ein Mann das Gleichgewicht verloren und sei abgestürzt, berichtet die Polizei. Beim Aufprall aus zwei bis drei Metern Höhe habe er sich erheblich verletzt, der Verdacht lautete auf Rippenbrüche. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls am Freitag krachte es am Nachmittag auf der Kreuzung Hochstraße und Irsinger Straße nach einem Vorfahrtsverstoß. Ein 84-jähriger stieß mit seinem Auto mit dem Wagen eines 19-Jährigen zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt.

