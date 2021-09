Illerbeuren

14:05 Uhr

In Illerbeuren wird jetzt gesägt wie vor 200 Jahren

Plus Das Schwäbische Bauernhofmuseum in Illerbeuren hat eine weitere Attraktion. Das Sägewerk der Familie Gromer stand einst in Hettisried und hatte für den kleinen Allgäuer Ort bis vor wenigen Jahren eine große Bedeutung.

Von Armin Schmid

Sägetechnik und Holzverarbeitung aus früheren Zeiten haben im Schwäbischen Bauernhofmuseum in Illerbeuren eine neue Heimat gefunden. Eine Sägemühle aus Hettisried, die bereits im Jahr 1835 erbaut wurde, hat nun im Freilichtmuseum im Unterallgäu einen neuen Platz gefunden. Mit einer festlichen Eröffnungsfeier und dem „Ansägen“ ist das Sägewerk nach zwei Jahren Bauzeit nun offiziell in Betrieb genommen worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .