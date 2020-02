11:30 Uhr

Im Fasching werden auch die Musiker närrisch

Musikschule Bad Wörishofen, Stadtkapelle, Stamm-Kneipp-Verein und Kneippilonia tun sich zu einem besonderen Ereignis der fünften Jahreszeit zusammen.

Musik, Tanz, gute Laune: Im Kursaal von Bad Wörishofen war eine Menge geboten. Da traten nacheinander drei Musikkapellen beim fröhlich-bunten Faschingskonzert auf: die „Jungklassiker“ unter der Leitung von Schulleiter Magnus Blank und die „Jugendkapelle“ der Irmgard Seefried Sing- und Musikschule, mit Winfried Probst am Taktstock. Außerdem sorgte die „Stadtkapelle Bad Wörishofen“ für beste Stimmung, nicht wie gewohnt von Rainer Wörz, sondern von Winfried Probst dirigiert.

Für die flotten Tanzeinlagen war die Minigarde der Faschingsgesellschaft „Kneippilonia“, natürlich mit ihrem Prinzenpaar Prinzessin Lara I. (Trautwein) und Prinz Felix I. (Kessler), eingeladen. Prinzessin und Prinz tanzten den Prinzenwalzer wie richtige Profis. Außerdem sorgten Jazz-Tanz-Gruppen, die „Joy Jumper“ und die „Dance Connection“ vom Stamm-Kneipp-Verein Bad Wörishofen unter der Leitung von Claudia Sachon, für ganz viel Spaß an ihrer Bewegung. Die Jazz Jumper entführten, zum Teil mit Regenschirmen gewappnet, zum bunten Auftritt eines Regenbogens, ganz im Sinne vom Zauberer von Oz. Sie tanzten bunt schillernd „Over the Rainbow“.

Mit der Dance Connection nach Mexiko

Der Dance Connection hatten es die heißen Rhythmen Mexikos angetan. Doch die Tänzerinnen handelten hier nicht mit Waren, sie boten flotte Unterhaltung pur. Während die „Jungklassiker“ mit dem Marsch „Stars and Stripes“ musikalisch aufmarschierten, bei den „Flintstones“ in der Steinzeit Station machten und feststellten: der „Löwe schläft heut Nacht“, machte sich die „Jugendkapelle“ auf in die Welt der Filmmusik und der Zeichentrickfilme. Helden wie „James Bond“, „Tarzan“, „Herkules“ und Mythen von „Drachen“ erzählten ihre Geschichten. Die „Stadtkapelle“ bewies wieder einmal ihre musikalische Vielfalt. Nicht nur in der Auswahl der bunten Faschingskostüme, sondern vor allem bei dem vielfältigen Programm. Ob sie aus dem Musical „Flashdance“ spielten oder mit „Follow me“ in die Phase des „Rock ‘n’ Roll“ eintraten. Sie berichteten mit „El Comanchero“ vom Handel im Wilden Westen, natürlich mit einem riesigen Sombrero bekleidet, oder mit herausragenden Solisten an Trompete, Saxophon oder Oboe. Während der Platz vor der Bühne den Kleinsten mit tanzen, springen und im Rhythmus laufen im Saal als „Spielplatz“ diente, kam ein wahrlich „aufgeblasener Schneemann“ und verschenkte Eis. Dazu passend bekamen die Gäste im Dixie-Sound „Ice Creme“ auf Augen und Ohren, serviert von Tuba, Trompete, Klarinette und Posaune. Der Lohn war großer Applaus.

