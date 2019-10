vor 6 Min.

Im Kampf mit den Elementen

Das Klexs-Theater Augsburg beweist Spielfreude und verbreitet eine düstere Vision eines menschengemachten Untergangs

Mitten im heiteren Spiel auf der Bühne, als der Zauberlehrling gerade mit den Elementen leichtfertigen Schabernack treibt, den Besen mühevoll über die Bühne schreiten lässt, dem Wasser befiehlt, über Feuer und Erde triumphiert, kippt die Stimmung. Die Musik bekommt einen psychedelischen Klang. Auf der Leinwand, die die Rückseite der Bühne markiert, erscheinen von einem Beamer projizierte Figuren, die sich langsam, doch bedrohlich erheben. Vom Seiteneingang kommen zwei weiß geschminkte Menschen hereingeschritten. Wie in Zeitlupe bewegen sie sich zwischen Bühne und Publikum, sodass man Teil der düsteren Vision eines Untergangs wird, der doch menschengemacht ist.

Surreal die Szenerie, unheimlich, nicht nur für den Zauberlehrling, der diese Geisterwesen hervorgerufen hat mit seinem Leichtsinn, seinem Egoismus. Das Klexs-Theater mit Regisseurin und Autorin Gabriele Beier hat sich wieder einen klassischen Stoff ausgewählt und diesen in die Gegenwart übertragen.

Aus dem Meisterzauberer in Goethes „Zauberlehrling“ wird Zauberin Melanse, die Auswahl des Lehrlings ist bereits heiterer Teil des Stückes, wenn tatsächlich einige Zuschauer zunächst auf ihre Tauglichkeit als Lehrling geprüft werden. Der Lehrling schließlich soll alles gut hüten, während Melanse zu einem großen Zauberkongress reist, doch der Lehrling hat nur Unsinn im Kopf und erzürnt die Elemente, anders als in der klassischen Vorlage, sind es auch Feuer, Erde und Luft, die mit dem Wasser schließlich gemeinsam den Aufstand proben.

Die Natur schlägt zurück, wenn man sich nicht anständig und respektvoll um sie bemüht, wenn man keine Grenzen einhält, so die klare Aussage in der Bearbeitung von Beier. Ein Abend mit dem Klexs-Theater ist immer ein Ereignis. Es ist ein unglaublicher Ideenreichtum, der einem da entgegenweht, wenn Schauspieler als Elemente über die Bühne fließen, wehen, brennen, oder den Lehrling zur Strafe in eine Sumpfschnepfe verwandeln, eine ungebremste Spielfreude und mitreißende Musik, es ist inhaltgefüllte Unterhaltung und die Kunst, ein ernstes Thema so aufzubereiten, dass die Gesprächsbereitschaft erhalten bleibt – mit Humor kommt man weiter, das sagte Beier schon im MZ-Interview im Vorfeld.

Tiefgang ohne Schwere gelang dem Ensemble vom Klecks-Theater nach „Faust Highspeed“ im letzten Jahr auch mit dem „Zauberlehrling“ wieder hervorragend. Dass in diesem Jahr keine Schulklasse den Weg ins Theater gefunden hat, ist ausgesprochen bedauerlich. (tisch)

