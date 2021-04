Im Mindelheimer Naturlehrgarten heißt es jetzt: Bitte lächeln!

Wenn ein erwachsener Mann plötzlich Platz in einem Fahrradkorb findet: Eine weitere Attraktion erfreut jetzt die Besucher im Mindelheimer Naturlehrgarten.

Der Naturlehrgarten in Mindelheim ist ein wahres Paradies für Hobbyfotografen. Wohl nirgends sonst bekommt man innerhalb kürzester Zeit so viele Blumen und Tiere vor die Linse. Neuerdings kann man dort aber auch selbst zum witzigen Fotomotiv werden.

Besucher können Hornissen bestaunen und lustige Bilder machen

Ermöglicht haben das Jan-Erik Ahlborn und seine Frau Bettina von der Ortsgruppe Mindelheim des Bund Naturschutz. Nachdem sie im vergangenen Jahr zusammen mit tatkräftigen Helfern einen Hornissen-Lehrstand aufgebaut haben, in dem man mit etwas Glück auch in diesem Jahr wieder einen Blick in ein bewohntes Hornissen-Nest werfen kann, präsentieren die beiden nun einen kostenlosen Fun-Foto-Point.

Dabei handelt es sich um ein fest installiertes buntes Fahrrad, auf dem einer der Beteiligten als „Fahrer“ Platz nehmen kann. Ein Zweiter wirft sich ein paar Meter entfernt auf einer Markierung in Pose. Vom Fun-Foto-Point aus fotografiert wirkt es dann dank der richtigen Perspektive, als stünde er – zum Zwerg geschrumpft – im Lenkerkorb des Fahrrads.

Auf die Idee dazu sind die Ahlborns schon vor zwei Jahren gekommen, als sie im Bayerischen Wald etwas ganz ähnliches gesehen und gleich an den Mindelheimer Naturlehrgarten gedacht hatten.

Das Fahrrad wurde im Fundbüro abgegeben

Nun kam den beiden der Zufall zu Hilfe: Sie fanden ein Fahrrad und gaben es beim Fundamt in Bad Wörishofen ab. Weil es dort aber nicht von seinem Besitzer abgeholt wurde, bekamen es Jan-Erik und Bettina Ahlborn zurück. Sie bemalten es bunt – und beschlossen nach Rücksprache mit dem „Vater“ des Naturlehrgartens, Walter Feil, damit bei den Besuchern des Naturlehrgartens für Spaß zu sorgen. Zusammen mit Walter Feils Sohn Bernd, einem Profi-Fotografen, suchten sie den passenden Standort und die richtige Perspektive. Und so kann jetzt jeder Besucher zumindest per Foto zum Naturlehr-Gartenzwerg werden.