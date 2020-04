vor 32 Min.

Im Rathaus wird eine Stelle frei

Kämmerin wird Bürgermeisterin

Von der Kämmerin zur Bürgermeisterin: Beate Ullrich leitet künftig die Gemeinde Wolfertschwenden im Unterallgäu (wir berichteten). Im Bad Wörishofer Rathaus wird deshalb alsbald eine Stelle frei. „Es war ein anstrengender und manchmal auch etwas schwieriger Wahlkampf“, sagt Ullrich. „Umso mehr freut es mich, dass es am Ende für mich gereicht hat.“

An ihrem neuen Wirkungsort steht ihr schon „ein kleines voll eingerichtetes Apartment“ zur Verfügung - und Ullrich hat bereits ein zentrales Thema im Blick: die Frage, ob der Gemeinderat in neuer Besetzung den bestehenden Beschluss für einen Austritt aus der Verwaltungsgemeinschaft Bad Grönenbach aufrecht erhalten und umsetzen will. In Bad Wörishofen wartet bis dahin aber noch ein anderer großer Brocken: der Haushalt 2020. Den wolle sie noch zu Ende bringen. Allerdings muss Ullrich bis zu ihrem Amtsantritt noch ihren Urlaub als Kämmerin nehmen, was sie derzeit – und bis zu ihrem Amtsantritt – tut. „Wenn ich entsprechende Unterstützung aus der Kämmerei erhalte, könnte das dennoch klappen“, glaubt Ullrich. Der Rest bleibe ihrem Nachfolger. Dieser muss sich in Bad Wörishofen nicht nur mit Fremdenverkehrsbeitrag oder Kurbeitrag auskennen, sondern auch mit der Doppik, der kaufmännischen Haushaltsführung, die Bad Wörishofen anwendet.

Die 54-jährige Beate Ullrich trat in Wolfertschwenden für CSU und „Bürger aktiv“ an und holte mit 681 Stimmen den Wahlsieg gegen Mariana Braunmiller (Parteilose Wählergruppe). (m.he, ver)

