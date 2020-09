vor 35 Min.

Im Unterallgäu Fotos machen und Gutes tun

Wir suchen Ihre schönsten Bilder aus der Heimat für einen Postkartenkalender. Dieser soll für Menschen in Not verkauft werden.

Von Melanie Lippl

Ist unsere Heimat nicht wundervoll? Viele Menschen halten rund ums Jahr die schönsten Momente auf Bildern fest: Sonnenauf- und untergänge, Nebel über hügeligen Landschaften, interessante Einblicke an der Stadtmauer in Mindelheim oder im Kurpark in Bad Wörishofen. Eben all das, was das Leben hier so besonders macht.

Zum 150. Geburtstag der Postkarte haben wir uns deshalb für ein ganz besonderes Projekt entschieden: ein Postkarten-Kalender mit Ihren Bildern. Und das Beste daran: Mit diesem Kalender wird sogar noch etwas Gutes getan für all diejenigen Menschen, denen es nicht so gut geht!

Wir suchen Ihre schönsten Bilder aus dem Unterallgäu

Und so können Sie mitmachen: Wir sind auf der Suche nach Bildern, die in der Region entstanden sind, das heißt: im östlichen Unterallgäu. Es können Bilder aus dem Frühling, Sommer, Herbst oder Winter sein und es ist egal, ob darauf Menschen, Tiere oder Gebäude zu sehen sind, ob das Foto in einem Dorf, in der Stadt oder mitten in der Natur aufgenommen wurde – so lange es in unserer Region fotografiert wurde. Wichtig ist nur noch, dass das Bild im Querformat ist. Schicken Sie uns bis Freitag, 9. Oktober, Ihr schönstes Unterallgäu-Motiv als Bilddatei in Originalgröße per E-Mail an die Adresse aktion@mindelheimer-zeitung.de (Betreff: Postkartenkalender). Schreiben Sie bitte dazu, wo das Foto aufgenommen wurde, außerdem Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Telefonnummer, unter der wir Sie erreichen können. Mit Ihrer Einsendung erklären Sie sich einverstanden, dass das Bild von uns verarbeitet und genutzt werden darf. Kommen genügend Fotos zusammen, sind Sonderseiten mit den Bildern unserer Leser in der Mindelheimer Zeitung geplant. Gehört Ihr Foto zu den schönsten zwölf Motiven, die bei uns eingehen, dann erscheint es im für 2021 geplanten Postkartenkalender.

Hobbyfotografen aus dem Unterallgäu helfen Bedürftigen

Zum Jahresende 2020 soll dieser Kalender mit den Bildern unserer Leser dann verkauft werden: Der Erlös geht dabei zu 100 Prozent an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Damit werden Menschen aus der Region unterstützt, die unverschuldet in Not geraten sind.

Bei diesem Projekt gibt es deshalb nur Gewinner: Die (Hobby-)Fotografen, die stolz darauf sein können, dass ihr Bild in einem Kalender mit den schönsten Motiven aus dem Unterallgäu abgedruckt wird. Die Käufer des Kalenders, die im Jahr 2021 jeden Monat eine neue schöne Seite ihrer Heimat kennen lernen und anschließend als Postkarte an einen lieben Menschen verschicken können. Und nicht zuletzt natürlich die Menschen, die es im Leben nicht so leicht haben und die mit dem Verkauf der Kalender unterstützt werden.

Lesen Sie auch:

12 Bilder Fotoclub-Wettbewerb: So schön ist die Nacht im Unterallgäu Bild: Fotoclub-Mitglieder

Themen folgen