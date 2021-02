15:16 Uhr

Im Unterallgäu startet ein neues Paketzentrum

Das neue DPD-Paketzentrum in der Unterallgäuer Gemeinde Holzgünz ist jetzt in Betrieb gegangen.

Plus Der Dienstleister DPD sortiert in Holzgünz täglich bis zu 50.000 Sendungen. Für den Standort in Kempten gibt es derweil schlechte Nachrichten.

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass DPD Deutschland mit der Firma Alois Müller als Bauträger den symbolischen Projektstart für ein großes Depot in Holzgünz (Kreis Unterallgäu) feierte. Die Bauarbeiten verliefen trotz der Corona-Pandemie nach Zeitplan – jetzt ist der neue Standort offiziell in Betrieb gegangen. Für den Standort in Kempten gibt es dagegen schlechte Nachrichten.

Weil dort nach Unternehmensangeanben die Kapazitätsgrenze erreicht war, wird er geschlossen. DPD (früher Deutscher Paket Dienst) ist eine Unternehmensgruppe internationaler Kurier-Express-Paket-Dienstleister unter dem Dach der französischen La Poste.

Zu Beginn werden in Holzgünz täglich 28.000 Pakete über die Sortierbänder laufen, im Endausbau werden es bis zu 50.000 sein. Auf dem etwa 54.000 Quadratmeter großen Grundstück sind eine Entladehalle, zwei Beladehallen sowie ein Bürogebäude entstanden. Die Firma Alois Müller aus dem Unterallgäuer Ungerhausen investierte etwa sieben Millionen Euro in das Vorhaben. Das Unternehmen ist zugleich Vermieter des Betriebsgeländes.

Im Depot der DPD in Holzgünz sollen 130 Angestellte arbeiten

Das Depot soll nahezu energieautark sein. Mithilfe einer etwa 7000 Quadratmeter großen Fotovoltaik-Anlage wird für die Hallen und das Bürogebäude eigener Strom produziert. Die Bereitstellung von Wärme und Kälte erfolgt aus der nahe gelegenen Energiezentrale, in der die regenerative Wärme aus Biomasse gewonnen wird. „Dies wirkt sich positiv auf die Energiekosten und den CO 2 -Ausstoß aus“, sagt Geschäftsführer Andreas Müller.

Das Nahwärmenetz können weitere Unternehmen nutzen, die sich im Industrie- und Gewerbepark an der A96 ansiedeln wollen. Auch hinsichtlich der Bausubstanzen wurde nach Unternehmensangaben darauf geachtet, möglichst nachhaltig zu planen. So wurde das Dachtragwerk beispielsweise aus Holz errichtet: Jeder Kubikmeter Brettschichtholz bindet laut Müller etwa eine Tonne CO 2 . Im Depot befindet sich eine Paketsortieranlage, die pro Stunde bis zu 10.000 Pakete verarbeiten kann. Das neue Depot in Holzgünz löst den bisherigen DPD-Standort in Kempten ab. Dort war eine Erweiterung nicht möglich. Künftig werden über 130 Personen in Holzgünz beschäftigt sein. Viele Mitarbeiter des Depots Kempten werden im Zuge des Umzugs an den neuen Standort wechseln. Ein Großteil der Arbeitskräfte in der Unterallgäuer Gemeinde wird jedoch neu eingestellt. (mz/arz)

