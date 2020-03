03:51 Uhr

Im richtigen Kino ist man nie im falschen Film

Rudolf Huber blickt in den Saal seines Filmhauses in Türkheim – so leer waren die Kinosäle in Bad Wörishofen und Türkheim im vergangenen Jahr aber nur, wenn das Kino geschlossen hatte.

Plus Rudolf Huber betreibt die Filmhäuser in Bad Wörishofen und Türkheim. Er blickt voller Optimismus in die Zukunft.

Von Alf Geiger

Die Kinos in Deutschland haben im vergangenen Jahr wieder mehr Eintrittskarten verkauft. Rund 118,6 Millionen Besucher wurden nach Angaben der Filmförderungsanstalt (FFA) gezählt. Auch Rudolf Huber vom Filmhaus Huber in Bad Wörishofen und Türkheim ist zufrieden: „Ich sehe das Kino und die Kinobranche nach wir vor sehr positiv“, sagt Huber. Im vergangenen Jahr erzielte er in Bad Wörishofen immerhin das zweitbeste Besucherergebnis, seit er das Filmhaus 1997 von Familie Trautwein gepachtet hat.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Das Erfolgsgeheimnis sei eigentlich gar nicht so geheim, sagt Rudolf Huber: Ein Kinobesuch sei eben schon immer ein Gemeinschaftserlebnis. Dennoch es immer auch auf die Geschichte an, die der Film erzählt, weiß Huber. So zum Beispiel im vergangenen der Film von Oskar-Preisträgerin Caroline Link „Der Junge muss an die frische Luft“, die berührende Kindheitsgeschichte mit einem überragenden Darsteller, Julius Weckauf, über einen der größten Entertainer Deutschlands, Hape Kerkeling. „Das war mein absoluter Film-Tipp, diesen Film hatten wir 54 Wochen lang auf dem Spielplan in Bad Wörishofen“, freut sich Huber. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Seit Weihnachten läuft ebenfalls sehr erfolgreich der neue Film von Caroline Link „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ in den Kinos. Vor der Zukunft ist Huber jedenfalls nicht bange, ganz im Gegenteil: „Das Kino gibt es jetzt seit über 130 Jahren, in dieser Zeit sind viele Geschäftsmodelle und Branchen gekommen und gegangen“. Das Freizeitverhalten der Kunden hat sich auch in Bad Wörishofen verändert Zwar haben sich die Herausforderungen geändert, weil sich auch das das Freizeitverhalten der Besucher geändert habe, so Huber: „Aber wenn auch zusätzlich mit besonderen „Events“ wie Live-Übertragungen von Opern oder Ballettaufführungen, Filmfeste oder spezielle Filmreihen ein attraktives Angebot gemacht wird, dann funktioniert das auch“, ist Huber überzeugt. Das Filmhaus Huber suche auch immer wieder Kooperationen mit Vereinen, Institutionen, Geschäften, Schulen oder anderen Interessierten. In Bad Wörishofen werde ein Filmprogramm geboten, das sich vorwiegend auf den anspruchsvollen Film, überwiegend Europäisches Kino, ausgerichtet. „Wir sind in Bad Wörishofen ein sogenanntes Filmkunstkino“, ist Huber stolz. Täglich werde das Programm gewechselt, um auch den Kurgästen eine große Auswahl an Filmen während ihres Aufenthaltes in der Stadt bieten zu können. 2019 wurden insgesamt 175 Filme gespielt, davon 80 Dokumentarfilme. Die besucherstärksten Filme waren „Der Junge muss an die frische Luft“ mit großem Abstand vor „Monsieur Claude 2“ und „Green Book - Eine besondere Freundschaft“. Auch „Bohemian Rhapsody“ über die Rockgruppe Queen kam gut an, und der „Leberkäsjunkie“ habe wieder einmal gezeigt, dass Bayerische Komödien sehr beliebt sind. Die Kinos in Türkheim und Wörishofen bieten für jeden etwas Im Filmhaus Huber in Türkheim werde versucht, mit dem Filmprogramm eine Mischung aus Vielfalt und gutem Arthouse Kino, Blockbuster-Filmen, Kinder- und Jugendfilmen sowie ausgesuchten Dokumentarfilmen zu finden, die den wirtschaftlichen Notwendigkeiten ebenso genügt und gleichzeitig die breit gefächerten Interessen des Publikums berücksichtigt. „Unser abwechslungsreiches Programmangebot umfasst themenbezogene Filmreihen, die dem Publikum auch Filme abseits des Mainstreams präsentieren, darunter künstlerisch besonders wertvolle Filme und Filme zu gesellschaftspolitisch relevanten Themen, die wir auch in Filmreihen zusammenfassen“, so Huber. „Türkheim ist ein kleiner Ort, da wollen wir alle Besucherinteressen berücksichtigen“. Der Anteil Kinder- und Familienfilmen im Programm lag 2019 bei 47 Prozent, insgesamt wurden 229 verschiedene Filme gezeigt, davon 62 Kinder- und Jugendfilme und 79 Dokumentarfilme. Die erfolgreichsten Filme in Türkheim waren „Leberkäsjunkie“ mit weitem Abstand vor „Die Eiskönigin 2“ und „Der König der Löwen“. In diesem jahr freut sich Rudolf Huber schon auf einige Film-Highlights . Vor allem das deutsche Kino lege hier vor mit Filmen wie „Enkel für Anfänger“ oder „Nightlife“. Bei der momentanen Begeisterung für Mittelalter-Stoffe komme die Adaption der Erzählung „Narziss und Goldmund“ von Nobelpreisträger Hermann Hesse genau zur richtigen Zeit, so Huber. Auch einige internationale Blockbuster werden die Kinobesucher anlocken, hofft Huber. James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben (der letzte mit Daniel Craig), der neunte Teil von Fast & Furious oder die Fortsetzung von Ghostbusters stehen in den Startlöchern. Auch Familienfilme wie Artemis Fowl, Peter Hase 2, Minions 2, Jim Knopf und die wilde 13 oder Spongebob Schwammkopf machen ihm Hoffnung. Huber setzt auf gute Filme und Kinos mit Komfort Um Menschen von der Couch zu bewegen, brauche es sehr gute Filme und Kinos mit Komfort. Ins Kino geht übrigens nur ein Teil der Menschen: Etwa vier von zehn nutzten 2018 das Kino. Insgesamt liefen im vergangenen Jahr rund 600 Filme in den Kinos an, davon waren etwa 250 deutsche Filme. Nichtsdestotrotz ist die Zahl der Kinos in Deutschland laut FFA-Statistik gestiegen, 1734 Spielstätten und 4961 Leinwände gab es demnach 2019. (mit dpa)

Themen folgen