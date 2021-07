23 Einsätze für die Wehr in Immelstetten

Plus Dafür, dass 2020 nicht viel los war, war viel los in Immelstetten. Etliche Male musste die Feuerwehr ausrücken.

Mit Verspätung und unter freiem Himmel trafen sich die Feuerwehr-Mitglieder in Immelstetten. Wegen der Pandemie war es ein komisches Feuerwehr-Jahr, zog Kommandant Daniel Wiedemann für 2020 Bilanz. Man habe sich nur bei den neun Ernstfall-Einsätzen getroffen, ansonsten entfielen alle Übungen.