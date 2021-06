Großeinsatz für Rettungskräfte in Immelstetten endet glimpflich

Plus 16 Feuerwehren und das Technische Hilfswerk rückten zu einem vermeintlichen Großbrand nach Immelstetten aus. Und auch bei den Gewittern am Montagabend waren die Helfer im Unterallgäu im Einsatz.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk ist am Sonntagabend nach Immelstetten ausgerückt. Den Rettungskräften war ein Brand auf einem Bauernhof gemeldet worden. Vor Ort war die Lage dann glücklicherweise weit weniger dramatisch als zunächst befürchtet.