Immer mehr Alkoholfahrten auch im Raum Mindelheim

Plus Die Unfallstatistik der Polizei Mindelheim zeigt, dass bei immer mehr Unfällen Alkohol im Spiel ist. Doch Rauschfahrten sind nicht das einzige Problem.

Spürbar mehr Unfälle unter Alkoholeinfluss, mehr Wildunfälle und weiterhin viel Uneinsichtigkeit bei Verkehrsteilnehmern, die während der Fahrt am Handy herumhantieren: Die Unfallentwicklung des Jahres 2019 im Landkreis Unterallgäu spricht eine deutliche Sprache.

Der Verkehrsexperte Josef Eberhard von der Polizeiinspektion Mindelheim hat das Zahlenwerk gemeinsam mit seinem designierten Nachfolger Jochen Lucas und dem neuen stellvertretenden Dienstleiter Gunter Kammerer vorgestellt. Eberhard geht in wenigen Wochen in den Ruhestand. Der 48-jährige Lucas gehört bereits seit 2005 zur Polizeiinspektion Mindelheim. Hauptkommissar Gunter Kammerer, ebenfalls 48, ist Thomas Wegst nachgefolgt, der in Pension gegangen ist.

Im Zuständigkeitsbereich der Mindelheimer Polizei starben im vergangenen Jahr neun Menschen bei Unfällen

Die Unfallstatistik weist für 2019 neun Tote im Straßenverkehr aus. Das sind zwei mehr als 2018. Im langjährigen Vergleich über die vergangenen 40 Jahre allerdings wird deutlich: Neun Opfer sind bei allem Leid für die Angehörigen eine vergleichsweise geringe Zahl. 1980 starben auf den Straßen des Unterallgäus noch 71 Menschen. In den 70er Jahren lag der Blutzoll auf den Straßen sogar noch höher. Der niedrigste Wert aller Zeiten war 2018 erreicht worden mit sieben Todesopfern.

Die Gurtpflicht habe hier eine entscheidende Rolle gespielt, betont Eberhard. Sie war am 1. Januar 1976 eingeführt worden. Seit 1984 müssen sich auch Mitfahrer auf der Rückbank mit einem Gurt sichern. Inzwischen sei die Gurtanlege-Moral sehr gut, lobt Polizeioberrat Jochen Lucas.

Die Entwicklung bei den Unfällen, bei denen Alkohol im Spiel war, nennt der Polizist erschreckend

Minimal um 0,2 Prozent ist die Zahl der Verkehrsunfälle auf 3870 angestiegen. Einen Unfallschwerpunkt konnte die Polizei nicht ausmachen. Die Zahl der Schwerverletzten ist allerdings um 21 Prozent auf 136 zurückgegangen. „Wenn man weiß, dass sich hinter dieser Zahl oft schwere Beeinträchtigungen ein ganzes Leben lang verbergen, ist diese Entwicklung sehr erfreulich“, betont Eberhard. Leicht auf 163 ist die Zahl der Fahrradunfälle zurückgegangen. Ein Radler allerdings ist ohne fremdes Verschulden und trotz Schutzhelm ums Leben gekommen. Die Unfallzahlen mit E-Bikes stiegen von 20 auf 29. Die Zahl der Schwerverletzten halbierte sich allerdings auf fünf.

Erneut gestiegen sind die Unfallfluchten, und zwar um sieben Prozent auf 553 Fälle. 212 davon konnten aufgeklärt werden.

„Erschreckend“ nennt Eberhard die Entwicklung bei den Alkoholunfällen. Sie stiegen um 21 Prozent auf 62. Bei 40 Unfallfahrern, bei denen Blutproben genommen wurden, lag der Promillewert zwischen einem und 2,5. Das sind rund zwei Drittel. Überwiegend sind es Männer.

Besonders stark betroffen ist die Altersgruppe zwischen 55 und 64 mit 15 Fällen. Zwischen 45 und 54 Jahre alt waren 13 Alkoholfahrer. Bei den Jüngeren wiegt offenbar die Angst vor dem Verlust des Führerscheins höher. Vereinzelt hat die Polizei aber auch erheblich angetrunkene Hausfrauen erwischt. Verdoppelt auf sechs hat sich die Zahl der Unfälle unter Drogeneinfluss. (Wie die Lage im Bereich der Polizeiinspektion Bad Wörishofen ist, lesen Sie hier: Rauschfahrten bereiten Polizei Kopfzerbrechen)

Bei etlichen Unfällen waren nach Einschätzung der Polizei die Fahrer vom Handy abgelenkt

Erfreulich hingegen ist, dass die Zahl der Schulwegunfälle im Landkreis Unterallgäu von fünf im Jahr 2918 auf drei im Vorjahr zurückgegangen ist.

Ein Riesenproblem ist weiterhin die Ablenkung durch Handynutzung. Die Polizei tut sich zwar schwer, nach einem Unfall den Nachweis zu erbringen, dass diese Form der Ablenkung die Ursache war. 185 Verstöße wurden hier festgestellt. Bei einem der tödlichen Unfälle des Vorjahres geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer durch sein Handy abgelenkt war.

Einen neuen Höchststand hat die Zahl der Wildunfälle im Unterallgäu erreicht. Lag die Zahl 2002 noch bei 514, wurden im Vorjahr 1203 registriert. 815 Rehe waren betroffen, 58 Schwarzkittel, 111 Füchse, 102 Dachse und 73 Hasen oder Kaninchen, berichtet Lucas. Das wirksame Mittel, um Tiere und Autofahrer zu schützen, scheint noch nicht gefunden, sagen die Polizeivertreter. Eberhard rät aber allen Verkehrsteilnehmern, vor allem an Waldrändern besondere Vorsicht walten zu lassen.