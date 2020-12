vor 48 Min.

Immer mehr Familien im Unterallgäu brauchen Hilfe

Plus Weil Eltern die Erziehung ihrer Kinder über den Kopf wächst, muss der Landkreis auch im kommenden Jahr mehr Geld für die Jugendhilfe ausgeben.

Von Sandra Baumberger

Immer mehr Familien im Unterallgäu haben so große Probleme, dass sie auf die Unterstützung des Jugendamtes angewiesen sind. Das spiegelt sich im Haushaltsplan für die Jugendhilfe wider, den Jugendamtsleiterin Christine Keller in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses vorstellte.

Demnach gibt der Landkreis im kommenden Jahr voraussichtlich 14 Millionen für die Jugendhilfe aus. Zieht man die Einnahmen ab, verbleiben Kosten in Höhe von 10,6 Millionen Euro. Das sind fast 1,6 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr.

Die Heimerziehung ist der zweitgrößte Ausgabeposten im Haushalt des Unterallgäuer Jugendamts

Dass die Kosten von Jahr zu Jahr weiter steigen, hängt laut Keller zwar auch mit den Personalkosten zusammen, die in allen Bereich durchschnittlich um rund drei Prozent steigen, aber eben auch mit einem größeren Bedarf. So wird etwa die sozialpädagogische Familienhilfe immer häufiger eingesetzt: Während 2019 noch 35 Familien von einer Fachkraft unterstützt wurden, waren es 2020 schon 50 und für das kommende Jahr rechnet Christine Keller mit einem ähnlichen Bedarf. Für 34 Kinder und Jugendliche gab es außerdem eine Erziehungsbeistandschaft, 2021 könnten es bereits 41 Fälle sein. Beides zusammen schlägt mit Mehrausgaben in Höhe von rund 104.000 Euro zu Buche. Mit weiteren 43.000 Euro macht sich bemerkbar, dass es künftig auch an der Berufsschule in Bad Wörishofen eine halbe Stelle für einen Jugendsozialarbeiter geben wird.

Zweitgrößter Ausgabeposten im Haushalt des Jugendamts ist die Heimerziehung. Für sie sind im kommenden Jahr 2,5 Millionen Euro eingeplant, das sind 690.000 Euro mehr als in diesem Jahr. Ende November lebten 49 Kinder und Jugendliche in einem Heim. Weitere 57 wohnten in Pflegefamilien, für die im Haushalt 794.000 Euro veranschlagt sind. „Von den bislang 23 Neufällen im Jahr 2020 war in acht Fällen die Unterbringung im Heim erforderlich, um eine Kindeswohlgefährdung zu vermeiden“, erklärt Christine Keller auf Nachfrage der MZ. Für das kommende Jahr rechnet sie mit insgesamt 52 Fällen. Denn schon jetzt steht fest, dass drei Eltern, deren Kinder im Heim leben, ins Unterallgäu ziehen. Und damit ist dann auch das Unterallgäuer Jugendamt für die Kinder zuständig – auch wenn diese weiterhin in einem anderen Landkreis wohnen.

Am meisten Geld gibt das Jugendamt für die Eingliederung seelisch behinderter Kinder aus

In diesem Jahr hat das Jugendamt bislang 18 Kinder und Jugendliche in Obhut, also aus den Familien genommen. Sechs davon hatten laut Christine Keller selbst darum gebeten, nicht mehr bei ihren Eltern bleiben zu müssen. Weitere sechs Kinder und Jugendliche aus dem Unterallgäu wurden von anderen Jugendämtern in Obhut genommen, weil sie sich zum Zeitpunkt der Inobhutnahme dort aufhielten. „Auffällig in 2020 ist, dass es während der Zeit des Lockdowns von Mitte März bis Mitte Mai nur eine Inobhutnahme gab und im Oktober mit acht Inobhutnahmen überdurchschnittliche viele für einen Monat“, so die Jugendamtsleiterin.

Am meisten Geld, nämlich 2,96 Millionen Euro, ist auch in diesem Jahr für die Eingliederung seelisch behinderter Kinder vorgesehen. Für geistig und körperlich behinderte Kinder ist der Bezirk zuständig. Zu diesen sogenannten Eingliederungshilfen des Landkreises gehört beispielsweise die Schulbegleitung. Sie wurde für 21 Kinder und Jugendliche gewährt, die aufgrund von Autismus oder eines gestörten Sozialverhaltens den Unterricht beispielsweise durch unkontrollierte Wutausbrüche störten und bei denen schulische Disziplinarmaßnahmen und Unterstützungsleistungen nicht ausreichten. Für das kommende Jahr rechnet Christine Keller mit drei weiteren Fällen und zudem damit, dass der Stundenumfang der Schulbegleitungen etwas steigt.

30 Kinder und Jugendliche, die unter einer Depression, Zwangshandlungen oder einer Essstörung leiden oder Suizidtendenzen zeigten, wurden im Rahmen der Eingliederungshilfe in einem Heim untergebracht. In diesem Bereich hat die Jugendamtsleiterin zwei weitere Fälle eingeplant. Letztlich empfahl der Jugendhilfeausschuss dem Kreistag, die vorgeschlagenen Haushaltsansätze zu genehmigen.

