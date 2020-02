vor 31 Min.

Immer noch kein Geld: 26-Jähriger rastet nochmal aus

Offenbar will es ein 26-Jähriger einfach nicht wahrhaben, dass auf seinem Bankkonto Ebbe herrscht - weil er auch beim zweiten Versuch keine 25.000 Euro abheben konnte, drehte er erneut durch.

Schon am Dienstag war der Mann völlig ausgerastet und hatte wie berichtet die Angestellten einer Türkheimer Bank beleidigt und bedroht, weil ihm die Auszahlung von 25.000 Euro verweigert worden war . An seinem Kontostand hatte sich zwar auch am Mittwoch noch nichts geändert – der 26-Jährige kreuzte aber dennoch wieder in der Bank auf und wollte wieder 25.000 Euro von seinem Bankkonto abheben. Weil dort aber immer noch Ebbe herrschte, verweigerten ihm die Bankangestellten erneut den gewünschten Betrag – und prompt tickte der Mann wieder aus und beleidigte mehrere Angestellte. Eine Polizeistreife rückt an und nahm den 26-Jährigen in Gewahrsam. Ihn erwarten nun weitere Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung, so die Polizei.

