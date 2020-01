vor 47 Min.

Immer weniger Unterallgäuer bekommen Hartz IV

Im Unterallgäu gibt es 1131 Empfänger der Grundsicherung – ein Viertel weniger als vor drei Jahren. Warum vor allem die Entwicklung bei den Kindern erfreulich ist.

Die robuste Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Unterallgäu hat auch im Bereich des Jobcenters für erfreuliche Ergebnisse gesorgt: Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger sinkt. Zuletzt haben im November 2019 1131 Menschen im erwerbsfähigen Alter Arbeitslosengeld II bezogen, weil sie ihren Lebensunterhalt nicht durch eigene Einkünfte sicherstellen konnten.

Im November 2018 waren noch knapp 100 Personen mehr auf Leistungen des Jobcenters angewiesen. Der Dreijahresvergleich zeigt, dass zum Jahresauftakt 2017 mit knapp 1500 erwerbstätigen Personen deutlich mehr Menschen Hartz-IV-Leistungen bezogen hatten.

Landrat Weirather betont die Bedeutung des Jobcenters

„Diese Zahlen belegen, wie wertvoll die Arbeit unseres Jobcenters ist“, sagt Landrat Hans-Joachim Weirather. „Unabhängig von der aktuellen öffentlichen Debatte über die zulässige Höhe von finanziellen Sanktionen im Hartz-IV-Bereich geht es doch darum, möglichst viele Menschen wieder in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis zu bringen.“ Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, ergänzt: „Der Arbeitsmarkt im Unterallgäu gehörte in den letzten Jahren zu den bundesweit erfolgreichsten Regionen. Diese Entwicklung kam auch Menschen zugute, die Grundsicherungsleistungen bezogen haben. Dank des hohen Bedarfs an Arbeitskräften konnten zahlreiche Menschen eine Beschäftigung aufnehmen und ihren Lebensunterhalt durch eigene Einkünfte bestreiten.“

Neben erwerbsfähigen Menschen (ab dem 15. Lebensjahr) unterstützt das Jobcenter auch deren Partner und Kinder, die in einem gemeinsamen Haushalt leben. In diesen Bedarfsgemeinschaften wurden zuletzt insgesamt 1770 Menschen mit Leistungen zum Lebensunterhalt unterstützt. Darunter befanden sich auch 455 Kinder im Alter bis zu 15 Jahren. Auch dies ist eine merkliche Verbesserung, denn zu Jahresbeginn 2017 waren es noch 2166 Frauen und Männer sowie 515 Kinder bis zu 15 Jahren, für die Hartz-IV-Leistungen gezahlt wurden.

Jobcenter-Leiter sieht es positiv, wenn Hartz IV nicht zur Normalität in Familien wird

„Besonders freut uns“, so Alfred Falger, Geschäftsführer des Jobcenters, „wenn für Kinder der generationsübergreifende Arbeitslosengeld-II-Bezug vermieden werden kann und Kinder in Familien aufwachsen, in denen die Erwerbstätigkeit der Eltern und nicht der Hartz-IV-Bezug Normalität ist.“ Die Wirkung der beruflichen Integration von Eltern auf die gesellschaftliche Teilhabe der gesamten Familie sollte nicht unterschätzt werden.

Die anhaltend gute Entwicklung spiegelt sich auch in der weiter gestiegenen Beschäftigungssituation wider. Nach aktuellen Daten waren im März 2019 knapp 52.000 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Allein zum März des Vorjahres bedeutete das einen Zuwachs um annähernd 1600 Kräfte beziehungsweise ein Plus von 3,1 Prozent. In Bayern erhöhte sich die Beschäftigung im selben Zeitraum um 2,2 Prozent, in Deutschland nahm sie um 1,9 Prozent zu.

Einen Teil trugen dazu auch geflüchtete Menschen bei. Im März dieses Jahres gingen 300 Menschen aus nichteuropäischen Asylherkunftsländern einer beitragspflichtigen Tätigkeit nach. Das waren 80 Personen beziehungsweise 35 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Seit 2015 gab es bei diesem Personenkreis eine kontinuierliche Zunahme bei sozialversicherungspflichtig beschäftigten Menschen, so die Arbeitsagentur. (mz, home)

