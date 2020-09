19:21 Uhr

In Dirlewang wurde ein ganzer Hof zur Kunst

Plus Viele Jahre hat Rudolf Zimmermann seinen Hof in Dirlewang renoviert. Doch nicht nur der ist sehenswert.

Von Tina Schlegel

Wer Dirlewang kennt, vielleicht von einer Fahrradtour, der kennt auch das alte Bauernhaus ungefähr in der Mitte der lang gezogenen Straße kurz vor der Apotheke. Jahrelang verfiel es zusehends, dann fand es einen neuen Eigentümer, der mit viel Liebe und Konsequenz aus dem verfallenen Objekt wieder ein Schmuckstück machte. Jimmy alias Rudolf Zimmermann hat sich 2010 in den Dreikanthof verliebt, weil gerade Dreikanthöfe selten sind und so viele Möglichkeiten bieten, und beschlossen, das alte Bauernhaus nicht abzureißen. „Ich wollte den Dorfcharakter erhalten und das Haus so wieder aufbauen, dass es in das Ortsbild passt.“ Jetzt passt es nicht nur, es ist ein Aushängeschild, ein Paradebeispiel wie Renovieren gehen kann.

Rund sieben Jahre hat er daran gearbeitet, täglich, ohne Pause und alles in Handarbeit. Türen wurden ausgehängt und abgeschliffen, wenn etwas ersetzt werden musste wie Böden oder Fenster, dann wurden dafür ebenfalls alte Teile aus anderen Häusern verwendet, denen nicht das Glück eines solchen Besitzers zuteilgeworden war. „Konsequenz ist wichtig“, erzählt er, mehrere Stapel mit Fotos vor sich auf dem Tisch, die den Vorher-Nachher-Zustand dokumentieren, „sonst wird man nie fertig.“

In seiner Freizeit macht Jimmy Schmuck aus Naturmaterialien. Jedes Stück ist ein Unikat.

Und wenn man dann fertig ist, dann geht es daran, alles gut zu erhalten. Die Fotos, die teilweise auch als Bilder an den Wänden im Haus hängen, zeugen von einer langen Reise und es wirkt stets so, als wären das Haus und der Besitzer diese Reise Hand in Hand gegangen. „Natürlich muss so etwas ein Herzensprojekt sein“, sagt Jimmy und zeigt auf die Fotos, die den einstigen Schweinestall zeigen. Aus dem Stall wurde eine Terrasse mit Schwimmteich, aus dem verwilderten 1200 Quadratmeter großen Garten ein kleines Paradies mit unzähligen Pflanzen. „Aber ich hatte auch Freunde und Fachleute, die mir geholfen haben, ich bin ja nun mal kein Zimmermann“, erzählt der gelernte Zierpflanzengärtner.

Auch im Innern ist das Haus von Rudolf Zimmermann aus Dirlewang voller Schätze

Im Grunde wurde das ganze Haus einmal komplett wieder hergestellt. Wolfgang Baumann und Philipp Schuhwerk habe er viel zu verdanken. Auch im Innern ist das Haus übrigens voller Schätze, die Möbel alle ebenfalls zur Zeit passend und von Hand restauriert, und überall Erinnerungsstücke an die Entstehungsgeschichte des Hauses. „Für mich ist die Anerkennung der Nachbarn und der Menschen, die das sehen am schönsten.“ Und daher schwebt Jimmy auch die Idee eines „offenen Gartens“ vor, mit einem kleinen Café – „irgendwann, wenn Corona das wieder möglich macht“.

Jimmy alias Rudolf Zimmermann hat in seinem Garten einige seiner Kunstwerke aus mundgeblasenem Glas und Lärchenholz aufgestellt

Ihn einfach so besuchen und zu seinem Objekt befragen, dürfe man natürlich auch jetzt. Und dabei gibt es noch mehr zu entdecken, denn nicht nur das Haus und der Garten sind sehenswert, Jimmy macht in seiner Freizeit, die nur seinem unermüdlichen Arbeitswillen zu verdanken ist, Schmuck aus Naturmaterialien, den man auch im Werkstattladen von Christel Lidel in Mindelheim findet, sowie Kunst für den Garten. Hier ist jedes Stück ein Unikat und besteht aus einer betörend schönen Mischung aus mundgeblasenem Glas, das er von Huber Glas aus Bad Wörishofen bezieht, und Lärchenholz. Die Kombination aus dem Holz, das den Wandel der Natur in sich trägt, und den farbigen Glaselementen, die in der Sonne leuchten, ergibt eine zauberhafte und je nach Lichteinstrahlung wandelbare Skulptur. Einige dieser Objekte sind ab sofort auch in der Kunst-Handwerk-Galerie im Siebenschwabenhaus in Türkheim zu sehen – und natürlich auch bei Jimmy im Garten.

