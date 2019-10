vor 48 Min.

In Immelstetten soll ein Solarpark entstehen

Auf einer Fläche von sieben Hektar sollen in Immelstetten 20.000 Photovoltaik-Module angebracht werden.

Die Energiebauern GmbH aus Sielenbach will am Ortsrand von Immelstetten einen rund sieben Hektar großen Solarpark errichten. Die Markt Walder Gemeinderäte hatten dem Vorhaben bereits in einer früheren Sitzung zugestimmt und die dafür nötige Änderung des Flächennutzungs- und Bebauungsplans auf den Weg gebracht. Nun haben sich die Träger öffentlicher Belange dazu geäußert und beispielsweise angeregt, das Gelände mit Schafen zu beweiden und den Zaun so zu gestalten, dass Wildtiere problemlos darunter hindurchschlüpfen können. Grundsätzliche Einwände gegen das Vorhaben gab es nicht.

Wie Sepp Bichler, Seniorchef der Energiebauern GmbH, im Gespräch mit der MZ erläuterte, sollen rund 20.000 Photovoltaikmodule jährlich rund 6,5 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Damit können etwa 1800 Drei-Personen-Haushalte mit Strom versorgt werden. Laut Bichler können mit der Anlage pro Jahr 4000 Tonnen CO2 eingespart werden. Das entspreche der CO2-Menge, die 300 Menschen in einem Jahr verursachen. Die Energiebauern GmbH will Ende 2020, Anfang 2021 mit dem Bau des Solarparks beginnen, der auf eine Laufzeit von 30 Jahren ausgelegt ist und die Investoren rund 3,5 Millionen Euro kosten wird.

Die Photovoltaikmodule sollen von Immelstetten aus nicht sichtbar sein

Bürgermeister Peter Wachler war dem Vorhaben zunächst skeptisch gegenübergestanden. Er hätte eine Fläche in Oberneufnach nahe der Kläranlage für geeigneter gehalten. Sie liegt allerdings im Landschaftsschutzgebiet, weshalb das Landratsamt diesen Standort ablehnte.

Bichler hingegen hält den Platz in Immelstetten für sehr gut geeignet, weil die Module vom Ort aus nicht sichtbar seien. Inzwischen befürwortet auch Wachler das Projekt, das in der jüngsten Sitzung nur Hermann Glas erneut ablehnte. (baus)

