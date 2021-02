vor 41 Min.

In Kirchheim treiben es die Narren so bunt, wie Corona es zulässt

Plus Die Kirchheimer Schlossfunken wollen sich den Fasching von Corona nicht komplett verderben lassen und stellen einen Narrenbaum auf. Hier geht's zu Video und Bildergalerie.

Von Ulla Gutmann

Drei neue bunte Faschingsfahnen hisste Susanne Fischer vor dem Kirchheimer Rathaus, beim einzigen größeren Faschingsevent in dieser Saison im Unterallgäu. Sie lobte das Engagement der Schlossfunken, die einen Narrenbaum gestaltet und aufgestellt haben. An dem sollen sich die Bürger freuen. „Die Leute grinsen wenn sie daran vorbeigehen“, glaubt Fischer und wurde von lautem Gehupe in ihrer Rede am Kirchheimer Marktplatz begleitet - wie unser Video zeigt.

Denn einen Autokorso mit zahlreichen mit Luftballons geschmückten Autos gab es auch, dazu ein Faschingsgefährt, noch mit dem Plakat von der letzten Saison. Der neue Narrenbaum erhielt zusätzlich zum Regen noch einen nassen Segen, wie auch aus sicherer Entfernung die anwesenden Narren.

Präsident Dominik Gaßner versprach, dass im kommenden Jahr das Jubiläum „mit doppeltem Gas“ närrisch gefeiert wird. „Mit dieser Aktion wollen wir ein Zeichen setzen, wir haben trotzdem Freude!“ Danach wären alle gerne zusammen eingekehrt und hätten gefeiert, wegen Corona zogen aber alle wieder heimwärts und freuen sich umso mehr auf einen „normalen Fasching“ im Jahr 2022.

