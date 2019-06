vor 49 Min.

In Kirchheims Kasse fehlen 350.000 Euro

In Kirchheim fällt ein Teil der eigentlich schon eingeplanten Gewerbesteuer weg – und der Kämmerer muss noch einmal neu rechnen. Wofür das Geld ausgegeben wird.

Von Melanie Lippl

Es sind Nachrichten, die Kämmerer vermutlich nicht gerne hören: Ein Gewerbetreibender meldet, dass das vorangegangene Jahr nicht so gut gelaufen ist und dass die Gemeinde die bereits überwiesenen Vorauszahlungen der Gewerbesteuer wieder zurückzahlen muss. So wie jetzt in Kirchheim: Den Namen des betroffenen Unternehmens nennt in der Marktratssitzung keiner, doch es ist ein offenes Geheimnis, dass es um die Firma Wanzl geht.

In Kirchheims Fall handelt es sich um eine Summe von rund 354.000 Euro, die der Marktgemeinde nun fehlen. Kämmerer Josef Simon muss deshalb umplanen und rechnet jetzt für das Jahr 2019 mit 1,86 Millionen Euro an Krediten und nicht – wie noch in den vorangegangenen Beratungen im Haushaltausschuss angenommen – mit nur 1,57 Millionen Euro. Eine gute Nachricht hatte Bürgermeister Herman Lochbronner in der Marktratssitzung noch mit dabei: In diesem Jahr soll es bei dem Unternehmen wieder besser laufen.

Kirchheims Bürgermeister Lochbronner hofft, dass das Jahr besser läuft als geplant

Gewohnt vorsichtig haben der Haushaltsausschuss und Kämmerer Josef Simon die Einnahmen und Ausgaben kalkuliert. „Wir haben alle Ausgaben drin, wohl wissend, dass eventuell nicht alles kommt, und die Einnahmen sind realistisch kalkuliert“, sagt Bürgermeister Hermann Lochbronner. Schon jetzt glaubt und hofft er, dass das Jahr besser laufen wird als geplant – doch lebt es sich in Kirchheim traditionell besser mit einem Puffer im Rücken, falls Unvorhergesehenes passiert.

Rund neun Millionen Euro umfasst das Haushaltsvolumen in diesem Jahr, es ist damit um eine gute Million höher als im Vorjahr.

Der Erwerb von Grundstücken ist mit 2,5 Millionen Euro der größte geplante Ausgabe-Posten des Marktes. Wie der Bürgermeister erklärt, handelt es sich um Grundstücke für ein Gewerbegebiet, aber auch für private Bauplätze, die die Gemeinde schaffen will. 473.500 Euro sind für Straßenbau, Erschließung und Investitionen in den Bauhof eingeplant. Unter anderem wird etwa die Raiffeisenstraße neu gemacht – was allein schon 200.000 Euro ausmacht. Für den Gasthof Adler, der in den kommenden Jahren zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden soll (wir berichteten), sind 150.000 Euro veranschlagt, vor allem für Planungskosten. Aufgrund der Größe des Projekts muss es europaweit ausgeschrieben werden. Rund 50.000 Euro plant die Gemeinde für das diesjährige Marktfest ein.

Kirchheim zahlt Umlagen an den Schulverband, den Landkreis und die Verwaltungsgemeinschaft

Ein weiterer großer Ausgabeposten ist die Umlage an den Landkreis mit 1,24 Millionen Euro. Weitere Umlagen für den Schulverband (315.000 Euro) und die Verwaltungsgemeinschaft (275.000 Euro) kommen im Verwaltungshaushalt, in dem die laufenden Posten aufgezeichnet sind, hinzu.

Geld erhält die Gemeinde über die Einkommensteuerbeteiligung (1,3 Millionen Euro), die Gewerbesteuer (700.000 Euro), einen Teil der Umsatzsteuer (120.000 Euro) sowie Gebühren, Entgelte, Abgaben und laufende Zuwendungen (574.000 Euro). Über die Grundsteuer kommen knapp 300.000 Euro herein. 170.000 Euro Schlüsselzuweisungen erhält Kirchheim in diesem Jahr.

1,86 Millionen Euro Kredite sind in Kirchheims Haushalt eingeplant

Kämmerer Simon plant, 1,4 Millionen Euro aus der Rücklage zu entnehmen. 650.000 Euro sollen über Beiträge in die Haushaltskasse kommen, 300.000 Euro über Grundstücksverkäufe und 1,86 Millionen Euro über Kredite. Läuft alles wie im Plan, so hätte Kirchheim Ende dieses Jahres 1,76 Millionen Euro Schulden, zusätzlich zu den 440.000 Euro Schulden, die Kirchheim anteilig am Schulverband trägt. „Es wird vermutlich besser laufen“, kündigte Bürgermeister Lochbronner bereits in der Sitzung an. Schließlich könne man gar nicht alles umsetzen, da es derzeit schwer sei, geeignete Firmen zu finden.

Ob der Bürgermeister auch in der diesjährigen Jahresschlusssitzung wieder eine Schwarze Null verkünden kann, wird sich zeigen. Fest steht, dass die Markträte nun mit dem Haushaltsplan einverstanden waren und ihn einstimmig verabschiedeten.

