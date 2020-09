vor 3 Min.

In Mindelheim kann man jetzt Hornissen beobachten

Plus Der Mindelheimer Naturlehrgarten ist dank Bettina und Jan-Eric Ahlborn um eine Attraktion reicher. Wer sie dieses Jahr noch sehen will, sollte sich aber beeilen.

Von Sandra Baumberger

Wer auch immer den Begriff „bienenfleißig“ geprägt hat, wusste vielleicht nicht, dass Hornissen mindestens genauso arbeitsam sind. Beobachten kann man das im Erlebnisbereich des Mindelheimer Naturlehrgartens, wo kürzlich zur Freude der beiden Unterallgäuer Wespenberater Bettina und Jan-Eric Ahlborn ein Hornissen-Staat in den Lehrstand eingezogen ist. Ein altes Nest, Modell-Hornissen und umfangreiche Info-Tafeln rund um das Leben der streng geschützten Insekten waren dort schon seit Längerem zu sehen und zeigten unter anderem, wie die Hornissen ein Nest bauen, wie so eine Hornissen-Hochzeit aussieht, wie sich aus einem Ei eine Arbeiterin entwickelt und wovon die Tiere leben. Doch nun muss man nur zwei Fensterläden öffnen, um – hinter einer Glasscheibe – den 300 bis 400 Tieren ganz gefahrlos bei der Arbeit zusehen zu können.

Unermüdlich krabbeln sie über die Außenhülle ihres Nestes, das Tag für Tag größer wird. Gerade kommt wieder eine, eine dicke Kugel aus zerkauten Holzfasern in ihren Mundwerkzeugen, und klebt aus dem Material eine weitere papierdünne Schicht an das Nest. „Jede Linie ist ein Arbeitsgang. Die bauen sich ein richtiges Klima-Holzhaus“, erklärt Jan-Eric Ahlborn. Er hatte deshalb gehofft, eines der hiesigen Holzbauunternehmen für das Projekt gewinnen und den Beobachtungsstand zusammen mit dessen Auszubildenden bauen zu können. Weil er von den Betrieben aber keine Antwort erhielt, schraubten Walter Feil, der Betreuer des Naturlehrgartens, und Wolfgang Frei das Grundgerüst schließlich selbst zusammen, Jan-Eric Ahlborn kümmerte sich um den „Ausbau“ – und schließlich auch um die Hornissen: Er siedelte sie aus München um, wo sie sich unter den Dachplatten eines Hauses eingenistet hatten und wegen Sanierungsarbeiten weichen mussten. Mit einem umgebauten Staubsauger hat er die Tiere eingesaugt und die Waben, die bei den Arbeiten noch nicht zerstört worden waren, vorsichtig abgelöst und in dem Schaukasten in Mindelheim wieder aufgehängt.

Schon bald verlassen die Hornissen-Königinnen den Schaukasten im Mindelheimer Naturlehrgarten

Den Tieren scheint der Umzug nicht geschadet zu haben: Die Königin hat – als ihr Staat aus Arbeiterinnen pompös genug war – inzwischen auch Eier gelegt, aus denen Männchen und junge Königinnen geschlüpft sind, die man derzeit noch im Schaukasten beobachten kann. Schon in wenigen Wochen werden sie allerdings ausfliegen und sich in Komposthaufen, Baumhöhlen. Holzstapeln oder ähnlichem einen Platz für den Winterschlaf suchen. Während sie – von einem natürlichen Frostschutzmittel geschützt – dem neuen Jahr entgegenschlummern, werden es der alte Staat und seine Königin nicht mehr erleben: Letztere stirbt im Laufe des Herbsts und ihre fleißigen Arbeiterinnen, die als einzige Wespen auch nachts aktiv sind, haben ohnehin nur eine Lebenserwartung von rund vier Wochen.

Schicht für Schicht vergrößern die Hornissen ihr Nest im Schaukasten.

Ob der Beobachtungsstand auch im neuen Jahr wieder mit lebenden Tieren besetzt ist, ist deshalb noch ungewiss: Die ausfliegenden jungen Königinnen, die neue Staaten gründen, sind nicht ortstreu und suchen sich gerne ein eigenes Plätzchen für ihren „Palast“. Doch vielleicht muss ja wieder ein Staat umgesiedelt werden oder es entdeckt doch eine Königin den Schaukasten für sich.

Gucklöcher an der Seite des Hornissen-Beobachtungsstands gewähren einen Blick auf die "Landebahn"

Zu hoffen wäre es, denn die Einblicke, die er bietet, sind einfach zu faszinierend. So kann man durch mehrere verglaste Gucklöcher in einem hohen Holzzaun rechts neben dem Schaukasten auch einen Blick auf die „Landebahn“ und das Einflugloch der Hornissen werfen. Die könnten den Zaun zwar problemlos überfliegen, ängstigen muss sich trotzdem niemand: „Hornissen sind nicht aggressiver als Hummeln“, erklärt Jan-Eric Ahlborn, der noch mit einem weiteren Vorurteil aufräumt: „Dass sieben Hornissen einen Menschen töten und drei ein Pferd, ist einfach Quatsch.“ Das Gift einer Biene sei zehnmal stärker. Um ihm gefährlich zu werden, müssten ihn schon 1000 Hornissen gleichzeitig stechen. Bei einer Staatsgröße von meist um die 400 Tieren ist das jedoch quasi unmöglich.

Durch verglaste Gucklöcher in der Seitenwand des Hornissen-„Freigeheges“ können kleine und große Besucher die Landebahn der Insekten beobachten.

Dass man gestochen wird freilich nicht: Wie alle Wespen mögen es auch ihre größten Vertreter nicht, wenn man ihrem Nest und der „Einflugschneise“ zu nahe kommt. Und wenn sie sich dann mit ihrem Stachel gegen den Eindringling wehren, ist das – das weiß Jan-Eric Ahlborn aus leidvoller Erfahrung – richtig schmerzhaft. Zum einen, weil der Stachel größer und dicker ist als etwa der einer Biene, und zum anderen, weil das Gift einen größeren Schmerzreiz auslöst.

Reger Flugbetrieb herrscht am Einflugloch hinter dem Schaukasten.

Vielleicht lässt der sich ja etwas leichter ertragen, wenn man weiß, dass Hornissen als natürliche Schädlingsbekämpfer wertvolle Dienste leisten: 60 Hornissen können in einer Stunde mehr als 200 Fliegen erbeuten. Daneben gehören auch die Raupen des Eichenprozessionsspinners zu der Beute, mit der sie ihren Larven füttern. Die Erwachsenen sind dagegen Vegetarier und bevorzugen Nektar – und sind damit auch als Bestäuber wichtig. Ebenfalls beliebt ist Fallobst, während sie sich für menschliche Genüsse – anders als zwei der zwölf in Deutschland heimischen Wespenarten – nicht erwärmen können. „Die Hornisse wird niemals lästig am Tisch“, beteuert Jan-Eric Ahlborn, der mit dem Beobachtungsstand das schlechte Image der Hornissen gerne kräftig aufpolieren würde. Verdient hätten es sich die „bienenfleißigen“ Tiere allemal.

