In Mindelheim spazierengehen, rätseln und gewinnen

In unserem diesjährigen MZ-Rätselspaziergang widmen wir uns den Türen in der Maximilianstraße in Mindelheim

Zwischen den Jahren kann man meist nicht viel tun. Um den Familien-Spaziergang durch die Mindelheimer Maximilianstraße ein wenig spannender zu machen, könnten Sie sich an unser Rätsel wagen.

Von Melanie Lippl

Was gibt es Langweiligeres als einen Spaziergang an oder zwischen den Feiertagen – zumindest für die meisten Kinder. Um die gemeinsame Zeit mit der Familie draußen ein bisschen spannender zu gestalten, haben wir in diesem Jahr wieder einen Rätselspaziergang für Sie zusammengestellt. Der lässt sich bequem zwischen Braten und Plätzchen, zwischen Fondue und Raclette oder einfach nach Lust und Laune absolvieren.

Nachdem alle Adventskalendertürchen geöffnet sind, wagen wir uns im Rätsel an die „echten“ Türen. Sie sind allesamt in der Mindelheimer Maximilianstraße zu sehen – nur wo? Das gilt es herauszufinden: Dazu müssen Sie nur die Türen auf unseren Fotos mit den Türen in der Realität vergleichen, die Fragen richtig beantworten – und schon kommen Sie auf das Lösungswort oder den Lösungsspruch.

So machen Sie beim Gewinnspiel für den Rätselspaziergang mit

Wenn Sie die Fragen richtig beantwortet und das korrekte Lösungswort errätselt haben, haben Sie die Chance auf einen Gewinn. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir fünfmal je einen 25-Euro-Gastro-Gutschein Unterallgäu sowie fünfmal je einen Bildband „Allgäu in Miniatur“.

Mitmachen ist ganz leicht: Schreiben Sie das Lösungswort per Postkarte an die Mindelheimer Zeitung, Dreerstraße 6, 87719 Mindelheim oder per E-Mail an die Adresse redaktion@mindelheimer-zeitung. de (Betreff: MZ-Weihnachtsrätsel) Einsendeschluss ist Sonntag, 10. Januar 2021.

So, nun geht es aber los. Hier kommen Sie zur Bildergalerie mit den Fragen zu den jeweiligen Türen:

15 Bilder Ein Rätselspaziergang durch Mindelheim Bild: Melanie Lippl

