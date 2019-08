vor 1 Min.

In Wörishofen ist die religiöse Seite von Dalí zu sehen

Herbert Specht zeigt in der Wörishofer Erlöserkirche den Zyklus „Biblia Sacra“. Zu sehen sind 28 biblische Szenen des spanischen Meisters.

Von Maria Schmid

Es ist die überaus starke Ausdruckskraft, die von den biblischen Bildern des spanischen Malers Salvador Dalí (1904 bis 1989) ausgeht. Herbert Specht, Pfarrer i. R., zeigt im Gemeindesaal der Erlöserkirche den Zyklus „Biblia Sacra“ in 28 Farbbildern, dass der geniale Maler auch eine starke religiöse Seite hatte.

Der Künstler hat die Bibel gründlich studiert

Specht ist wohl zu Recht der Meinung, dass Dalí die Bibel sehr gründlich studiert haben müsse. Das sei nicht selbstverständlich, da Dalí einen Atheisten als Vater hatte. Zu Beginn seiner Surrealisten-Laufbahn war er eher antireligiös eingestellt.

Von seiner Mutter war er zwar katholisch erzogen worden, doch erst nachdem er aus Amerika zurück gekommen war, er lebte dort mehrere Jahre, hatte er wohl ein persönliches Erlebnis, das ihn zum katholischen Glauben konvertieren ließ. Das führte ihn auch zu einer Privataudienz zum Papst nach Rom. Pfarrerin Susanne Ohr begrüßte die zahlreichen Gäste und sagte: „Wir sind glücklich, dass wir nach 2017 wieder eine Dalí-Ausstellung haben.“

Die Dali-Ausstellung ist in Bad Wörishofen bis 15. September zu sehen

Diese Ausstellung mit neuen Bildern sei nun bis zum 15. September zu besichtigen. Die Initiative sei von Herbert Specht ausgegangen. Sie sagte: „Diese Ausstellung wird wirken auf alle, die sich darauf einlassen.“ Für Bürgermeister Paul Gruschka war es ein Déjà-vu-Erlebnis, da es ihn an seine Schulzeit erinnerte, an den Unterricht mit dem Mindelheimer Künstler Erwin Holzbauer. Die Bildinterpretationen von Dalí gehörten zum Unterricht.

Er beglückwünschte zu dieser Ausstellung. Herbert Specht erläuterte bei der Vernissage zwei Bilder. Dazu gehörte auch „Die blaue Madonna“, die das Jesuskind auf ihrem Schoß hält. Ihr Gesichtsausdruck zeige schon den Schmerz, den sie erahnte, dass sie einst den toten Jesus im Schoß halten würde.

2011 kam Pfarrer Specht nach Bad Wörishofen

Dalí habe in dem Bild die Darstellung der Pieta bereits festgehalten. Pfarrer Herbert Specht wurde 1949 geboren. Nach dem Abitur leistete er Zivildienst in einem Krankenhaus, machte sein Krankenpflegehelferexamen. Das Studium der evangelischen Theologie absolvierte er in Tübingen und München, war anschließend Assistent und Akademischer Rat an der Universität München bei Prof. Dr. Jörg Jeremias, 1985 Visiting Professor für Altes Testament am Lutheran Theological Seminary in Hong Kong. Er hielt Lehraufträge an der Universität Essen und bildete sich in Logotherapie und Existenzanalyse aus. 15 Jahre war er Pfarrer in Poing am Chiemsee, bevor er 2011 zur Evangelischen Gemeinde nach Bad Wörishofen kam. Inzwischen hat Herbert Specht zwei Kataloge mit je 31 und 32 biblischen Bildern von Salvador Dalí erstellt, die für je fünf Euro zu erwerben sind.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung bis zum 15. September: Sonntag 11.15 bis 13 Uhr; Montag 10 bis 12 Uhr; Mittwoch 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr; Freitag 10 bis 12 Uhr. Für Gruppen nach Vereinbarung unter Telefon 08247/9985290.