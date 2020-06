09:00 Uhr

In den Wäldern im Unterallgäu ist immer etwas zu tun

Plus Trockenheit und Stürme machten den Wäldern schwer zu schaffen. Wie Forstbetriebe und Privatwaldbesitzer die Verbreitung von Schädlingen eindämmen.

Von Johann Stoll

Zwei extreme Trockenjahre hintereinander mit teils heftigen Stürmen haben den heimischen Wäldern stark zugesetzt. Tausende Festmeter Bruchholz lagen in den Wäldern und waren möglichst schnell herauszuschaffen, um den Borkenkäfer unter Kontrolle zu halten. Als es in diesem Frühjahr über Wochen wieder extrem trocken war, fürchteten die Waldbesitzer für heuer das Schlimmeste.

Ein gigantisches Holzlager ist bei Ungerhausen neben dem Memminger Flughafen entstanden. Hier werden 9000 Festmeter Fichte mindestens 500 Meter vom nächsten Wald entfernt zwischengelagert, sodass der Käfer nicht mehr ausschwärmen kann.

Schädlinge wie der Buchdrucker oder der Kupferstecher lieben warmes, trockenes Wetter. Und doch können der Leiter des Mindelheimer Forstamtes, Rainer Nützel und der Leiter des Forstbetriebs, Dr. Hermann S. Walter, vorerst Entwarnung geben.

Das passiert in den Wäldern um Mindelheim und Memmingen

In einem beispiellosen Kraftakt von Privatwaldbesitzern, Mitarbeitern des Forstamtes und der Forstbetriebsgemeinschaften Mindelheim und Memmingen ist es in den vergangenen Wochen gelungen, den Großteil der in den Wäldern aufgearbeiteten und zwischengelagerten Hölzer herauszuschaffen. Das ist deshalb notwendig, weil diese Stämme Brutstätten für die Holzschädlinge sind.





Mitgeholfen hat auch der Freistaat Bayern. Er lobte eine Prämie über zwölf Euro je Festmeter dafür aus, wenn das Holz aus den Schonungen geschafft wird. Das hat offenbar viele zum raschen Handeln motiviert, freut sich Rainer Nützel.

Es geht um viel Holz

72.000 Festmeter Holz lagen allein im Staatswald Ottobeuren, sagt Walter. Wohin aber mit all dem Holz, für das es derzeit keinen Markt gibt? Nützel sagt, die Kommunen hätten stark mitgeholfen, Lagerflächen zu finden. Wichtigste Voraussetzung dabei: Der nächste Wald muss mindestens einen halben Kilometer entfernt sein. Denn sonst könnten die Käfer wieder ausschwärmen und die Wälder befallen.

Besonders hebt Nützel die Gemeinde Breitenbrunn hervor. Sie habe für die Forstbetriebsgemeinschaft Mindelheim bei Loppenhausen eine größere Fläche zur Verfügung gestellt.

Aber auch der Forstbetrieb Ottobeuren war aktiv. Vor fünf Jahren hat Walter knapp einen Hektar vom Flughafen Memmingen für zehn Jahre angepachtet. Die Fläche liegt an einer asphaltierten Straße in der Nähe der Landebahn, die gut per Lkw erreichbar ist. Auf einer Länge von 700 Metern stapeln sich links und rechts der Fahrbahn die Stammhölzer. Sie haben, weil sie trocken gelagert werden, nur geringe Qualität und werden später zu Paletten verarbeitet. Firmen dazu gibt es mehrere in der Region, etwa in Rott an der Rott oder Eppishausen.

Die Schwierigkeit: Lagerung für Trockenholz

Gäbe es diese Lagerstätten für Trockenholz außerhalb der Wälder nicht, sagt Walter, müsste das Holz im Wald mit Insektiziden behandelt werden. „Das wollen wir aber unbedingt vermeiden“, betont der Betriebsleiter. Bei Landsberg hat der Staatsforst die Möglichkeit, Nassholz zu lagern, das so hochwertig bleiben kann. Dort liegen 90.000 Festmeter, die auch von den Forstbetrieben Sonthofen und Weißenhorn kommen. Auch die Städte Augsburg und München können aus ihren Wäldern dort Hölzer lagern.

Die Zwischenlagerung außerhalb der Wälder hat nicht nur den Zweck, die Ausbreitung der Schädlinge zu verhindern. Damit sollen auch die Preise stabilisiert werden. Derzeit gibt es praktisch keine Nachfrage, sagt Nützel. Das trocken gelagerte Holz wird zwar auch später kaum vernünftige Preise erzielen. Nützel und Walter machen aber eine andere Rechnung auf. Wichtig sei, den Wald gesund zu erhalten. Irgendwann wird die Nachfrage nach dem wertvollen Rohstoff Holz wieder anziehen. Und dann werden auch die Preise wieder steigen.

Beim Staatsforst jedenfalls gilt derzeit die Devise: Aus den Wäldern wird nur Schadholz entfernt. Einen weitergehenden Einschlag vermeiden die Förster, um nicht noch mehr Holz auf den Markt zu bringen.

