In der Nacht wird das Wasser abgedreht

Mitte Februar Umbauarbeiten am Wasserwerk

Aufgrund von unaufschiebbaren Umbaumaßnahmen im Wasserwerk Türkheim wird am Donnerstag, 11. Februar, ab 22 Uhr bis Freitag, 12. Februar, 4.30 Uhr in Türkheim und den Ortsteilen Irsingen und Berg kein Trinkwasser in den Leitungsnetzen zu Verfügung stehen, teilt die Verwaltung mit.

Um Störungen an der Hausinstallation zu vermeiden, sollten folgende Sicherheitshinweise beachtet werden: Vor Beginn der Versorgungsunterbrechung sollte der Haupthahn (Absperrventil) vor dem Wasserzähler vollständig geschlossen werden. Für die Dauer der Versorgungsunterbrechung sind alle Wasserentnahmestellen unbedingt geschlossen zu halten einschließlich Druckspülern bzw. Spülkästen in der Toilette.

Nach Ende der Versorgungsunterbrechung dann den Haupthahn vor dem Wasserzähler langsam und vollständig wieder öffnen und die am höchsten gelegenen Zapfstellen im Gebäude öffnen, damit die eventuell in der Installation vorhandene Luft entweichen kann. Dann so lange Wasser an allen Wasserhähnen und Duschen entnehmen, bis es klar ausfliest. Auf keinen Fall zuerst einen Druckspüler/WC-Spülung betätigen und die Siebe an jedem Wasserhahn und Duschkopf im Haus reinigen. (mz)

