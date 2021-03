vor 3 Min.

In der Stockheimer Dorfstraße haben jetzt die Bagger Vorfahrt

Plus Der Straßenausbau in Stockheim geht weiter. Welche Teilstücke nun an der Reihe sind - und wovon die Dauer der Arbeiten vor allem abhängt.

Von Maria Schmid

Nach dem wetterbedingten Winterschlaf, seit Mitte Dezember 2020, geht es nun weiter mit der Erneuerung der Dorfstraße in Stockheim. Die ersten Arbeiten sind, dass mit der Asphaltfräse die Straßendecke abgefräst, über Rollbänder auf Lastwagen befördert und zum Depot gefahren wird.

Dort werden laut der Mitarbeiter der Firma Kutter die Asphaltreste und Steine demnächst zum Teil wieder für neue Asphalt-Straßenbeläge verwendet. Die großen Betonbrocken kommen ins Betondepot.

Die „Bude“ ist diesmal die Zielmarke der Arbeiten in Stockheim

Auf die Frage, wann mit der Fertigstellung der Straße gerechnet werden könne, lachten die Mitarbeiter und meinten, dass das noch nicht gesagt werden könne: „Wir haben ja gerade erst angefangen.“

Die Straßenbauarbeiten in der Stockheimer Ortsmitte werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Bild: Maria Schmid

Außerdem spiele das Wetter eine bedeutende Rolle. Die neue Fahrbahn wird bis zur ersten Kurve Richtung Bad Wörishofen ausgebaut (in Höhe der „Bude“), nicht, wie fälschlicherweise angenommen wurde, bis zur so genannten Boscha-Kreuzung.

Lesen Sie auch:

Themen folgen