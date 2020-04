vor 33 Min.

Infektpraxis Mindelheim: Neue Öffnungszeiten

Die Infektpraxis ist im früheren Riebel-Gebäude in der Reinpoldstraße untergebracht. Bisher wurden über 100 Patienten behandelt.

Seit der Eröffnung am 9. April wurden in der Infektpraxis in Mindelheim über 100 Patienten behandelt. Nun passt die Praxis ihre Öffnungszeiten dem Bedarf an. Werktags bleiben die Öffnungszeiten von 10 bis 13 Uhr und von 16 bis 19 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen öffnet die Praxis künftig von 10 bis 16 Uhr. Hier werden Patienten untersucht und behandelt, die sich krank fühlen und glauben, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert haben könnten.

Vor einem Besuch in der Infektpraxis muss man seinen Hausarzt oder am Wochenende den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter Telefon 116117 anrufen und die Symptome abklären. Sind diese unklar, überweist der Arzt die Patienten in die Infektpraxis und vereinbart einen Termin.

Die Infektpraxis befindet sich im ehemaligen Riebelgebäude in der Reinpoldstraße in Mindelheim. (mz)

Viele Informationen rund um das Coronavirus findet man im Internet unter www.unterallgaeu.de/corona

Lesen Sie auch: