vor 17 Min.

Infektpraxis Mindelheim schließt, Corona-Hotline wird eingestellt

Das Gesundheitsamt am Landratsamt Unterallgäu geht in den Stand-by-Modus.

Seit einem Monat gibt es im Unterallgäu keine nachgewiesene Neuinfektion. Auch der Corona-Drive-in am Mindelheimer Kreisbauhof ist geschlossen.

Seit Ende Mai sind im Landkreis Unterallgäu keine weiteren Corona-Infektionen aufgetreten. Nahezu alle erkrankten Personen gelten inzwischen wieder als genesen. Deshalb hat der Landkreis Unterallgäu in den vergangenen Wochen bereits Stück für Stück die geschaffenen Strukturen zur Bewältigung der Pandemie heruntergefahren. „Wir schalten sozusagen in den Stand-by-Modus“, sagt Landrat Alex Eder: „Im Falle neuer Infektionen können wir die Strukturen umgehend wieder hochfahren.“

Corona-Drive-in an der Landsberger Straße ist geschlossen

Der Drive-in am Kreisbauhof ist inzwischen geschlossen. Tests werden bei Bedarf von einem Fahrdienst abgenommen. Am 22. Juni hatte die Infektpraxis zum letzten Mal geöffnet. Die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung bleibt jedoch vorerst in den Räumen in der Reinpoldstraße 5 in Mindelheim.

11 Bilder Corona: So sieht der Drive-in in Mindelheim aus Bild: Oliver Wolff

Ab 1. Juli wird auch die Bürger-Hotline eingestellt. Bürgeranfragen bearbeiten dann wieder die jeweiligen Sachgebiete am Landratsamt direkt. Ansprechpartner sind im Internet unter www.unterallgaeu.de/kontakt zu finden. Aktuelle Informationen werden weiterhin unter www.unterallgaeu.de/corona öffentlich gemacht. (mz)

Lesen Sie auch:





Themen folgen