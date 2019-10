vor 24 Min.

Ingo Appelt: „Das Allgäu ist eine Wundertüte“

Am 1. November kommt der Entertainer Ingo Appelt ins Mindelheimer Forum. Das MZ-Gespräch über Grenzen, kleine Bühnen und regionale Besonderheiten.

Von Max Kramer

Herr Appelt, in einer Woche beginnt Ihre Tour „Der Staats-Trainer“ mit 60 Shows in ganz Deutschland. Mit Verlaub: Sie klingen schon jetzt etwas gehetzt.

Ingo Appelt: Ja, ich habe gerade einen kleinen Interview-Marathon hinter mir. Das gehört vor solch einer großen Tour dazu.

Dann fangen wir doch so an: Was lernen Sie von den Fragen, die Ihnen üblicherweise gestellt werden?

Appelt: Hm. Vielleicht, dass sich überraschend viele an die Sachen erinnern, die wir in den 90er-Jahren gemacht haben – RTL Samstag Nacht, Quatsch Comedy Club und so weiter. Ich habe das Gefühl, ein Urgestein aus dieser Zeit zu sein, ein Teil der Zeitgeschichte sozusagen. So wie übrigens auch viele andere: Erst kürzlich habe ich den Gottschalk auf der Bühne gesehen. Das war so souverän – wow!

Ingo Appelt vor Auftritt in Mindelheim: Chris Tall und Luke Modridge sind "oft sehr gefällig"

Wie unterscheidet sich Ihre Generation der Unterhalter von der jüngeren?

Appelt: Ob Chris Tall oder Luke Modridge: Bei denen dreht sich viel um ‚Ich, mein Handy, meine Mama und die Kinder’. Das ist oft sehr gefällig und geht an keine Grenzen. Wir haben damals gerne provoziert und Behauptungen aufgestellt, damit sich die Leute auch mal streiten konnten.

Eine Herangehensweise, die Ihnen im Jahr 2000 Ihre eigene Show gekostet hat. Die „Ingo Appelt Show“ auf ProSieben wurde wegen „geschmacklicher Entgleisung“ abgesetzt, nachdem Studiogäste in der Sendung Kinderpuppen wie Fußbälle weggetreten hatten.

Appelt: Ja, es hat nicht immer so ausgesehen, als würde ich heute noch hier stehen. Es gab immer Aufs und Abs. Ich bin stolz, auch nach 30 Jahren noch dabei zu sein.

Nach diesen Erfahrungen: Wie häufig müssen Sie sich auf der Bühne noch zügeln?

Appelt: Gar nicht. Eher noch im Fernsehen, da bin ich eher Humor-Dienstleister. Das ist auf der Bühne anders. Man geht an eine Grenze – solange man nachher darüber lachen kann. Provozieren gerne, aber man muss sich das auch erlauben können.

Ingo Appelt kommt am 1. November ins Mindelheimer Forum

Sie stehen vor einer Tour, die Sie durch ganz Deutschland führt. Worin unterscheidet sich der Humor eines Berliners von dem eines Unterallgäuers?

Appelt: Das Allgäu ist immer eine Wundertüte. Mal rasten die Leute völlig aus, mal muss man sie wachrütteln, weil sie denken: ‚Lass den erst mal machen, dann sehen wir schon, wie lustig wir den finden’. Die Berliner wollen alle mitmachen, die Kölner wegen Karneval auch. Der Allgäuer ist eher nicht so veranlagt, gerade in den ländlichen Regionen. Entscheidend ist aber, was hinten rauskommt. Und da gibt es am Ende des Abends normalerweise keinen Unterschied: Die meisten lachen.

Ein großer Teil Ihres Programms beruht auf Improvisation. Wie groß ist das Risiko, dass dieses Konzept vor einem eher trägen Publikum nach hinten losgeht?

Appelt: Klar ist dieses Risiko da – aber gerade das macht auch Spaß. Ich verstehe mich als Therapeut und schaue immer, wie es den Leuten geht. Die Welt wird ja immer hysterischer: Öko, Rechts, Internet. Alle drehen irgendwie durch. Und genau das will ich aufgreifen, auf eine beruhigende und lustige Art – eine Transformation von Wut in Humor, sozusagen. Früher habe ich mich auf der Bühne noch hinter verschiedenen Rollen versteckt. Jetzt bin ich Ingo Appelt.

Sie treten im Mindelheimer Forum auf, eine für Ihre Maßstäbe kleinere Bühne. Was macht dort den Reiz aus?

Appelt: Die Interaktion. Die wollte ich als Zuschauer schon immer haben und als Entertainer noch viel mehr. Sie funktioniert vor 400, 500 Zuschauern oft besser als auf der ganz großen Bühne.

Ingo Appelt: "Die Orte, in denen ich auftrete, interessieren mich nicht sehr"

Ihre Show am 1. November in Mindelheim liegt inmitten einer Serie von fünf Auftritten hintereinander. Da kann einem das Lachen schon einmal vergehen, oder?

Appelt: Gar nicht. Jeder Abend ist anders. Ich dachte auch, dass man mit der Zeit abstumpft. Was passiert, kannst du aber nie voraussehen. Ich gehe immer wieder gerne auf die Bühne, auch wenn ich einmal eher schlecht gelaunt bin.

Setzen Sie sich mit den Orten, in denen Sie auftreten, überhaupt auseinander?

Appelt: Nein, das interessiert mich auch nicht so sehr. Ich möchte vor der Show gar nicht wissen, wo ich bin, das bekomme ich dann schon heraus. Ich gehe nicht raus und tue so, als könnte ich Witze über die Mindelheimer Politik machen.

Sie waren lange bei der IG Metall tätig, jetzt sind Sie nach Ihrem Verständnis als Therapeut unterwegs. Was ist wichtiger?

Appelt: Ich glaube, dass ich mit Humor mehr erreiche. Ich fühle mich viel freier, muss nicht lügen. Politik ist professionelles Handwerk, sehr stressig und man macht sich unbeliebt. Das muss ich nicht auch noch haben.

