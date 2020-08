11:00 Uhr

Installateur (30) bei Verpuffung schwer verletzt

Mit einem Hubschrauber musste der schwer verletzte Mann in eine Spezialklinik geflogen werden.

Noch unklar ist die Ursache für einen Betriebsunfall am Donnerstag, bei dem ein 30-Jähriger schwere Verbrennungen erlitt. Laut Polizei kam es bei Arbeiten an einem Kabelschacht zu einer Verpuffung von Gas, wodurch der Elektroinstallateur schwere Verbrennungen erlitt und mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht zu klären, wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte.

Themen folgen