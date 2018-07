vor 21 Min.

Integration durch Ausbildung

Während eines Praktikums bei Radsport Trübenbacher in Bad Wörishofen hat sich Arouna Konate so gut gemacht, dass ihm Josef Trübenbacher einen Ausbildungsplatz angeboten hat. Dem jungen Mann aus Mali macht die Arbeit großen Spaß.

Wie junge Asylbewerber und Unterallgäuer Betriebe voneinander profitieren und welche Hürden es gibt.

Von Sandra Baumberger

Arouna Konate hat es weit gebracht: erst von Mali nach Deutschland und hier innerhalb von zwei Jahren vom Analphabeten zum angehenden Fahrradmonteur bei Radsport Trübenbacher in Bad Wörishofen mit Mittel- und bald wohl auch Berufsschulabschluss. „Ich verdiene mein eigenes Geld“, sagt er und strahlt in die Runde derer, die zu einem Pressegespräch über Geflüchtete in Ausbildung im Landratsamt zusammengekommen sind. In dem Gespräch wird schnell klar, dass der Weg des jungen Mannes keineswegs selbstverständlich ist.

Denn nicht jeder Asylbewerber, der arbeiten will, darf das auch. Zunächst braucht er dazu die Zustimmung der Arbeitsagentur, die prüft, dass es für die Stelle keinen europäischen Bewerber gibt. Und auch die Ausländerbehörde am Landratsamt muss zustimmen. Wie deren Leiter Tobias Ritschel erläuterte, wird jeder Einzelfall geprüft: Erste Voraussetzung ist, dass der Flüchtling seine Identität nachweisen kann, die zweite, dass er nicht aus einem als sicher eingestuften Herkunftsland stammt. Denn dann darf er keine Ausbildung beginnen.

Weitere wichtige Kriterien sind die Deutschkenntnisse des Asylbewerbers, sein Verhalten im Asylverfahren und auch, ob es Vorstrafen gibt. Prinzipiell ist dem Ausländeramt jedoch sehr daran gelegen, dass die Flüchtlinge arbeiten können – und zwar am besten nicht als Hilfskräfte, sondern in einem qualifizierten Beruf. „Das ist der erste Schritt zur Integration“, findet Tobias Ritschel – und erntet dafür zustimmendes Nicken.

Unbezahlbare Entwicklungshilfe

Markus Anselment von der IHK Schwaben würde allerdings gerne allen Flüchtlingen – unabhängig von ihrem Herkunftsland und der Anerkennungswahrscheinlichkeit – die Chance auf eine Ausbildung eröffnen. „Damit leisten wir Entwicklungshilfe, die man mit Geld gar nicht bezahlen kann.“

Und natürlich profitieren auch die Betriebe, die oft händeringend nach Bewerbern suchen. „Für Bäcker gibt es schlicht und einfach keine Nachwuchskräfte“, sagte etwa Manfred Salger, Chef der Bäckerei Fäßler in Mindelheim. Er arbeitet deshalb schon seit mehreren Jahren mit Asylbewerbern – und kennt die Hürden, die es dabei zu bewältigen gibt: Zwei junge Männer hatten den Ausbildungsvertrag bereits unterschrieben, als Salger die Nachricht erhielt, dass sie nicht in Deutschland bleiben dürfen. Diese Unsicherheit ist für beide Seiten ungut, darin sind sich die Vertreter der Industrie- und Handelskammer (IHK), der Handwerkskammer (hwk), die Arbeitgeber und auch Landrat Hans-Joachim Weirather einig. Der würde sich ohnehin mehr Entscheidungsspielräume vor Ort wünschen. Schließlich kenne man dort die Situation des Einzelnen am besten.

Hat ein Asylbewerber die Ausbildung begonnen, wird er in der Regel zwar nicht abgeschoben und soll nach einer Übernahme noch weitere zwei Jahre im Land bleiben dürfen. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht. Für die Ausbildungsbetriebe ist das nicht nur menschlich schwierig. „Ich bilde ja aus, damit ich hinterher eine Fachkraft habe“, sagt Salger. Er ist überzeugt: „Wir brauchen im Handwerk diese Menschen ganz dringend.“ Und auch Gottfried Voigt von der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Unterallgäu sagt: „Die Migranten werden das Fachkräfteproblem nicht lösen, aber sie sind ein wichtiger Baustein.“

Die theoretische Prüfung ist ein Problem

Aktuell absolviert Rashid Muhammad aus Pakistan bei Manfred Salger eine Ausbildung zum Bäcker und der ist voll des Lobes: Rashid sei fleißig, hilfsbereit, gut vernetzt mit den Kollegen und spreche gut deutsch. Nur mit der Schrift hapert es noch – und das ist bei der theoretischen Gesellenprüfung ein großes Problem. „Der Rashid hat das Wissen im Kopf. Er kann’s nur nicht zu Papier bringen“, sagt Salger. Er würde sich wünschen, dass die Prüfungen flexibler gehandhabt werden und in Fällen wie dem von Rashid mehr Gewicht auf das Mündliche gelegt wird. Davon könnten auch deutsche Auszubildende profitieren, die sich mit dem Schreiben oder komplizierten schriftlichen Prüfungsfragen schwertun.

Dass die asylsuchenden Prüflinge sehr intensiv betreut werden müssen, um eine Chance zu haben, bestätigen auch Josefine Steiger, Leiterin der Fachabteilung Ausbildung bei der IHK Schwaben, und Martina Wirth, Willkommenslotsin bei der Handwerkskammer für Schwaben. Schließlich ist für die jungen Flüchtlinge nicht nur die Berufsschule eine große Herausforderung: Hinzu kommen zahlreiche Behördentermine, die oft schwierige Wohnsituation in einer Gemeinschaftsunterkunft und das Problem, von dort zum möglicherweise einige Kilometer entfernten Ausbildungsplatz zu kommen. Beide Kammern unterstützen die Auszubildenden nach Kräften: etwa mit speziellen Kursen zur Prüfungsvorbereitung, Online-Deutschkursen oder auch einer Sprach-App.

Integration aus Dankbarkeit

Dass die jungen Leute überhaupt so weit kommen, dazu trägt neben den vielen Ehrenamtlichen in den Helferkreisen auch die Staatliche Berufsschule Mindelheim bei: In vier Berufsintegrationsvorklassen und vier Berufsintegrationsklassen werden sie auf die Ausbildung vorbereitet. Es geht darum, Deutsch zu lernen, aber auch um ethisches Handeln und Sozialkunde. Im neuen Schuljahr soll außerdem eine Klasse zur Alphabetisierung eingerichtet werden, so der stellvertretende Schulleiter Sven Meyer-Huppmann.

Die hat Abdulshukoor Saboori aus Afghanistan nicht gebraucht. Er arbeitete in seinem Heimatland erst bei der Kriminalpolizei und später bei der britischen Botschaft. Damit zog er den Hass einiger Landsleute auf sich und musste fliehen. Nun absolviert er am Landratsamt eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und sagt: „Die Flüchtlinge müssen auch etwas machen und sich integrieren.“ Schon aus Dankbarkeit gegenüber den Unterallgäuern, die die Fremden so sehr unterstützen. „Wir haben uns nicht als Ausländer gefühlt, sondern als Kirchheimer“, sagt er. Sein Chef, Landrat Hans-Joachim Weirather, will ihn nach der Ausbildung gerne übernehmen, so wie Josef Trübenbacher seinen Auszubildenden Arouna Konate. Über ihn sagt sein Chef: „Er ist eine Bereicherung für unsere Gesellschaft. Er integriert sich voll und ganz.“ Und Arouna Konate sagt: „Wir sind keine Schmarotzer. Wir wollen keine sein.“

