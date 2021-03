vor 32 Min.

Internationaler Frauentag: Wer ist für Sie eine starke Frau?

Zum Weltfrauentag wollten wir von vier Frauen in Mindelheim wissen: Wer ist für Sie eine starke Frau?

Von Franz Issing

Am heutigen Weltfrauentag am 8. März dreht sich alles um die Themen Emanzipation und Gleichberechtigung. Mehr und mehr drängen starke Frauen auf die vorderen Plätze in Wirtschaft und Politik. Wir fragten Passanten in Mindelheim: Wer ist für Sie eine starke Frau?

Adeline Halimi aus Mindelheim. Bild: Franz Issing

Adeline Halami aus Mindelheim sagt:

Bei der Frage nach einer starken Frau fällt mir spontan nur meine Mutter ein. Sie gibt sich gerecht, selbstbewusst und ehrgeizig. Besonders schätze ich an ihr, dass sie immer sagt, was sie denkt, aber auch andere Meinungen gelten lässt. Ich plädiere für mehr Gleichberechtigung für Frauen in allen Bereichen.





Emilia Wilbiller aus Dirlewang Bild: Franz Issing

Emilia Wilbiller aus Dirlewang sagt:

Gerade lese ich das Buch mit dem Titel „Allein vor dem Löwen“. Darin beschreibt die Autorin Simone Arnold-Liebster ihre Erfahrungen als junges Mädchen im NS-besetzten Europa. Zudem setzt sich ihre Stiftung für religiöse Freiheit und Menschenrechte ein und kämpft gegen Gewalt. In der Tat für mich eine starke Frau.





Brigitte Mayr aus Mindelheim. Bild: Franz Issing

Brigitte Mayr aus Mindelheim sagt:

Eine starke Frau ist für mich Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Ich schätze besonders ihren Einsatz für Kinder. Zudem bin ich für mehr Gleichberechtigung und der Ansicht, dass Frauen, die gleiche Rechte beanspruchen, das auch schaffen. Es wäre schön, wenn der internationale Frauentag auch in Bayern Feiertag wäre.





Marga Siller aus Mindelheim. Bild: Franz Issing

Marga Siller aus Mindelheim sagt:

Leider werden Frauen bei gleicher Arbeit noch immer nicht wie Männer bezahlt. Mehr Frauen in die Politik und in Führungspositionen wäre wünschenswert. Ich favorisiere die Schauspielerin Senta Berger, die in ihren Charakterrollen eine starke Frau mit eigenem Willen spielt.

