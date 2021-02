vor 1 Min.

Investor Glass plant die Löwenbräu-Arkaden Bad Wörishofen um

So sollten die Löwenbräu-Arkaden einmal aussehen. Investor Dieter Glass hat die Pläne nun aber an einigen Punkten geändert. Bislang gibt es dafür aber noch keinen Bauantrag. Debattiert wird im Moment der vorhabenbezogene Bebauungsplan, der dazu nötig ist.

Plus Das rund 40 Millionen Euro teure Bauprojekt „Löwenbräu-Arkaden“ soll am Mittwochabend im Stadtrat von Bad Wörishofen den nächsten Schritt machen.

Von Markus Heinrich

Direkt am Kurpark von Bad Wörishofen will der Unternehmer Dieter Glass die rund 40 Millionen Euro teuren Löwenbräu-Arkaden bauen, dort, wo noch die alte Löwenbrauerei steht. Zuletzt war es etwas stiller um das größte Bauprojekt in Bad Wörishofen seit Jahrzehnten geworden. Nun nimmt es wieder Fahrt auf - allerdings unter vielfach neuen Voraussetzungen. Investor Glass hat das Großprojekt umfangreich umgeplant. Betroffen davon sind zum Beispiel die Tiefgarage, die Dachformen und der geplante Supermarkt.

Der Stadtrat von Bad Wörishofen wird sich am Mittwoch, 24. Februar, mit den Arkaden befassen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Kursaal. Es gilt eine strenge Beschränkung der Besucherzahl. Dieter Glass sagte der Mindelheimer Zeitung vor der Sitzung, dass die Ratsmitglieder einen sehr veränderten Plan zu sehen bekommen.

Es geht um den notwenigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für die Löwenbräu-Arkaden in Bad Wörishofen

Es geht dabei noch nicht um den konkreten Bauantrag für das Projekt, es geht um den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Löwenbräuareal + Luerswiese“. Dieser soll die Grundlage für einen Bauantrag sein. Der Stadtrat wird die eingegangenen Stellungnahmen zum Verfahren abwägen. Zudem soll die geänderte Planung gebilligt und ein Beschluss für eine erneute Auslegung der Pläne gefasst werden. Dieter Glass sagt, er wolle nun auf der sogenannten Luerswiese direkt am Kurpark weniger Gebäude errichten als ursprünglich geplant. Nur noch ein Haus statt dreien soll dort entstehen. Zudem speckt Glass die Tiefgarage unter den Löwenbräu-Arkaden stark ab. Statt zwei Parkebenen soll es nur eine geben. Komplett entfallen wird der geplante Supermarkt in den Arkaden. Dort, wo er geplant war, entstehe nun die Tiefgarage, erläutert Glass. Änderungen gibt es auch bei den Dachformen, wo Glass jetzt auf Satteldächer setzen will. Wie das aussieht, will er am Abend im Stadtrat zeigen. "Das liegt nicht an der Stadt", sagt Glass zu den vorgenommenen Änderungen. Man habe diese Entscheidungen aus eigenen Erwägungen getroffen. Glass hofft auf Zustimmung in der Ratsrunde, damit die Löwenbräu-Arkaden den nächsten Schritt in Richtung Baubeginn nehmen können. Glass würde gerne im Oktober beginnen.

