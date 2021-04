Inzidenzwert und Infektionen: Corona-Update für das Unterallgäu am 23. April

Inzidenzwert, Neuinfektionen und die wichtigsten Corona-Zahlen aus dem Unterallgäu. Hier ist das Corona-Update für den Landkreis Unterallgäu.

Update Freitag, 23. April

Im Unterallgäu wurden am Freitag 43 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle liegt jetzt bei 687. Es wurde ein neuer Todesfall gemeldet, die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt im Landkreis jetzt bei 129. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 15 Covid-Patienten behandelt, vier von ihnen auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis lag nach Meldung des RKI am Freitag bei 198,8.

Update Donnerstag 22. April

Im Unterallgäu wurden am Donnerstag 54 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle liegt jetzt bei 678. Es wurde kein neuer Todesfall gemeldet, die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt im Landkreis weiter bei 128. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 16 Covid-Patienten behandelt, das sind sieben weniger als am Tag zuvor. vier von ihnen liegen auf der Intensivstation.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis lag nach Meldung des RKI am Donnerstag bei 211,9. Weil der Inzidenzwert drei Tage hintereinander über 200 lag, greifen ab heute neue Regeln. Im Einzelhandel ist nur noch Click & Collect erlaubt. Es darf also Ware online oder telefonisch bestellt und im Geschäft abgeholt werden. „Click & Meet“, Einkaufen mit Termin und negativem Test, ist ab sofort nicht mehr möglich, teilt das Landratsamt mit.

Update Mittwoch, 21. April

Im Unterallgäu wurden am Mittwoch 66 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle liegt jetzt bei 697. Auch ein neuer Todesfall wurde gemeldet. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt im Landkreis jetzt bei 128. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 23 Covid-Patienten behandelt, vier von ihnen auf der Intensivstation.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis lag nach Meldung des RKI am Mittwoch bei 222,9. Weil der Inzidenzwert drei Tage hintereinander über 200 lag, greifen ab Freitag neue Regeln. Im Einzelhandel ist nur noch Click & Collect erlaubt. Es darf also Ware online oder telefonisch bestellt und im Geschäft abgeholt werden. „Click & Meet“, Einkaufen mit Termin und negativem Test, ist ab 23. April nicht mehr möglich, teilt das Landratsamt mit.

Update Dienstag, 20.April

Im Unterallgäu wurden am Dienstag 36 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle ist weiter gesunken und liegt jetzt bei 662. Auch ein neuer Todesfall wurde gemeldet. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt im Landkreis jetzt bei 127. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 23 Covid-Patienten behandelt, vier von ihnen auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis lag nach Meldung des RKI am Dienstag bei 210,5. An den Regelungen für den Einzelhandel ändert sich vorerst nichts.

Update Montag, 19. April

Im Unterallgäu wurden über das Wochenende 98 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle ist in dieser Zeit trotzdem gesunken und lag am Montag bei 700. Einen neuen Todesfall gab es am Wochenende nicht, die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt im Landkreis weiter bei 126. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 21 Covid-Patienten behandelt, vier von ihnen auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis lag nach Meldung des RKI am Montag bei 209,2. Am Samstag und Sonntag lag der Inzidenzwert laut RKI jeweils unter 200, an den Regelungen für den Einzelhandel ändert sich deshalb vorerst nichts.

Update Freitag, 16. April

Im Unterallgäu wurden am Freitag 42 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle liegt jetzt bei 733. Einen neuen Todesfall gab es nicht, die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt weiter bei 126. Der Inzidenzwert im Unterallgäu ist am Freitag gesunken. Laut RKI liegt er bei 186,5. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 19 Covid-Patienten behandelt, drei davon auf der Intensivstation.

Update Donnerstag, 15. April

Im Unterallgäu wurden am Donnerstag 90 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis liegt jetzt bei 704. Einen neuen Todesfall gab es nicht, die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt weiter bei 126. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu lag nach Meldung des RKI am Donnerstag bei 209,9. Sollte der Wert drei Tage über 200 liegen, treten neue Verschärfungen in Kraft. Im Einzelhandel zum Beispiel wird dann nur noch Click&Collect möglich sein. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 20 Covid-Patienten behandelt, drei davon auf der Intensivstation.

Update Mittwoch, 14. April

Im Unterallgäu wurden am Mittwoch 38 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis ist allerdings weiter auf 635 gesunken. Einen neuen Todesfall gab es nicht, die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt weiter bei 126. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu lag nach Meldung des RKI am Mittwoch bei 200,9. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 19 Covid-Patienten behandelt, drei davon auf der Intensivstation.

Update Dienstag, 13. April

Im Unterallgäu wurden am Dienstag 46 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Weil offenbar zahlreiche Patienten auch genesen sind, ist die Zahl der aktiven Fälle im Kreis auf 638 gesunken. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt weiter bei 126. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu lag nach Meldung des RKI am Dienstag bei 192. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 17 Covid-Patienten behandelt, drei davon auf der Intensivstation.

Update Montag, 12. April

Die Zahl der Corona-Fälle im Unterallgäu ist übers Wochenende um 88 gestiegen. Insgesamt gibt es derzeit 657 aktive Fälle im Landkreis. Auch zwei Todesfälle wurden gemeldet. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt jetzt bei 126. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu lag nach Meldung des RKI am Montag bei 183. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 13 Covid-Patienten behandelt, drei davon auf der Intensivstation.





Update Sonntag, 11. April

Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Unterallgäu liegt laut Robert-Koch-Institut am Sonntag bei 181,6.

Update Freitag, 9. April

Die Zahl der Neuinfektionen im Unterallgäu lag am Freitag bei 33. Insgesamt gibt es derzeit 630 aktive Fälle im Landkreis. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt weiter bei 124. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist wieder gestiegen. Nach Meldung des RKI lag sie am Freitag bei 176,1. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit elf Covid-Patienten behandelt, zwei davon auf der Intensivstation.

Update Donnerstag, 8. April

Die Zahl der Neuinfektionen im Unterallgäu lag am Donnerstag bei 89. Insgesamt gibt es derzeit 678 aktive Fälle im Landkreis. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt bei 124. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist wieder leicht gesunken. Nach Meldung des RKI lag sie am Donnerstag bei 156,9. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit zehn Covid-Patienten behandelt, zwei davon auf der Intensivstation.

Update Mittwoch, 7. April

Die Zahl der Neuinfektionen im Unterallgäu lag am Mittwoch bei 33. Insgesamt gibt es derzeit 616 aktive Fälle im Landkreis. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt weiter bei 123. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist wieder leicht gesunken. Nach Meldung des RKI lag sie am Mittwoch bei 157,6. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit acht Covid-Patienten behandelt, drei davon auf der Intensivstation.

Update Dienstag, 6. April

Über die Osterfeiertage wurde die Corona-Karte des Landkreises nicht aktualisiert. Deshalb ist die Zahl der Neuinfektionen um 127 nach oben gegangen. Das bedeutet, dass seit Karfreitag rund 25 Neuinfektionen pro Tag gemeldet wurden. Auch zwei neue Todesfälle gab es im Landkreis. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt jetzt bei 123. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist über das Osterwochenende gesunken. Nach Meldung des RKI lag sie am Dienstag bei 159,6. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit acht Covid-Patienten behandelt, drei von ihnen auf der Intensivstation.

Update Montag, 5. April

Laut dem Robert-Koch-Institut hat das Unterallgäu am 5. April eine Sieben-Tage-Inzidenz von 166,5.

Update Samstag, 3. April

Laut dem Robert-Koch-Institut hat das Unterallgäu am 3. April eine Sieben-Tage-Inzidenz von 181,6.

Update Freitag, 2. April

Laut dem Robert-Koch-Institut hat das Unterallgäu am 2. April eine Sieben-Tage-Inzidenz von 185,8. Neben der Mindelheimer Klinik gilt nun auch in Ottobeuren ein Besuchsverbot. Ausnahmen sind Geburten und der Besuch von Sterbenden.

Update Donnerstag, 1. April

Das Robert-Koch-Institut gibt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Unterallgäu am Donnerstag mit 186,5 an. Die Zahl der aktiven Fälle liegt derzeit bei 587. Damit liegt die Zahl der Neuinfektionen bei 65. Die Anzahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt im Landkreis bei 121. Im Mindelheimer Krankenhaus werden 12 Covid-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation.

Sie wollen wissen, wie die Corona-Zahlen vor April 2021 ausgesehen haben? Dann klicken Sie hier:

Archiv des Unterallgäuer Corona-Updates: Zahlen von September 2020 bis März 2021