Inzidenzwert und Infektionen: Corona-Update für das Unterallgäu am 30. März

Inzidenzwert, Neuinfektionen und die wichtigsten Corona-Zahlen aus dem Unterallgäu. Hier ist das Corona-Update für den Landkreis Unterallgäu.

Update Dienstag, 30. März

Im Unterallgäu wurden am Dienstag 31 Corona-Neuinfektionen und ein neuer Todesfall gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle liegt derzeit bei 517. Die Anzahl der an oder mit Corona Verstorbenen stieg im Landkreis Unterallgäu auf 121. Das Robert-Koch-Institut gibt die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu am Dienstag mit 204,3 an. Im Mindelheimer Krankenhaus werden 13 Covid-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation. Das Klinikum Memmingen meldete am Dienstag 16 Covid-Patienten, von denen fünf auf der Intensivstation behandelt werden mussten.

Update Montag, 29. März

Im Landkreis Unterallgäu wurden übers Wochenende 91 Neuinfektionen gemeldet. Einen neuen Todesfall gab es nicht. Die Zahl der aktiven Fälle liegt derzeit bei 531. Die Anzahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt im Unterallgäu weiter bei 120. Das Robert-Koch-Institut gibt die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu am Montag mit 211,2 an. Im Mindelheimer Krankenhaus werden 14 Covid-Patienten behandelt, davon drei auf der Intensivstation.

Update Freitag, 26. März

Im Unterallgäu wurden am Freitag 49 Neuinfektionen und zwei neue Todesfälle gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle liegt derzeit bei 456. Die Anzahl der an oder mit Corona Verstorbenen ist auf 120 gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gibt die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu am Freitag mit 194,7 an. Im Mindelheimer Krankenhaus werden neun Covid-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation.

Update Donnerstag, 25. März

41 Neuinfektionen wurden am Donnerstag im Unterallgäu gemeldet. Außerdem gibt es einen weiteren Todesfall. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen steigt damit auf 118. Derzeit gibt es im Landkreis 436 aktive Corona-Fälle. Das Robert-Koch-Institut gibt die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu am Donnerstag mit 176,8 an. Im Mindelheimer Krankenhaus werden acht Covid-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation.

Update Mittwoch, 24. März

Im Landkreis Unterallgäu wurden am Mittwoch 73 Neuinfektionen gemeldet, die Zahl der aktiven Fälle lag somit bei 416. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 117. Das Robert-Koch-Institut gibt die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu am Mittwoch mit 162,4 an. Im Mindelheimer Krankenhaus werden neun Covid-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation.

Update Dienstag, 23. März

38 neue Corona-Infektionen wurden am Dienstag im Unterallgäu gemeldet. Weil offenbar aber auch zahlreiche Patienten ihre Infektion überstanden haben, ist die Zahl der aktiven Fälle auf 351 gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz war laut RKI am Dienstag bei 154,8. Die Zahl der Todesfälle liegt weiter bei 117. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit zwölf Covid-Patienten behandelt, vier davon auf der Intensivstation. Weil die Inzidenz im Landkreis seit mehr als drei Tagen über 100 liegt, gelten weiter die Regelungen der Corona-Notbremse.

Update Montag, 22. März





Update Montag, 22. März

93 neue Corona-Infektionen wurden seit Freitag im Unterallgäu gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle stieg auf 357. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI jetzt bei 142,4. Die Zahl der Todesfälle liegt weiter bei 117. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit acht Covid-Patienten behandelt, drei davon auf der Intensivstation. Das Memminger Klinikum meldet 15 Covid-Patienten, von denen einer auf der Intensivstation liegt. Weil die Inzidenz seit mehr als drei Tagen über 100 liegt, gelten die Regelungen der Corona-Notbremse.

Update Sonntag, 21. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts über das Wochenende wieder gestiegen und lag am Sonntag bei 130. Da der Wert bereits am Freitag deutlich über 100 lag, ist - mit Ausnahme der Schüler von Abschlussklassen - für die Schüler in der Woche vor den Osterferien wieder Home-Schooling angesagt.

Update Freitag, 19. März

Das RKI meldet für Freitag einen Inzidenzwert von 128. Das ist etwas niedriger als am Tag zuvor, reicht aber, um die Schulen in der kommenden Woche wieder weitgehend zu schließen. Auch im Mindelheimer Krankenhaus gibt es wieder mehr Covid-Patienten. Dort liegen derzeit fünf Patienten mit einer Corona-Infektion. Einer wird auf der Intensivstation behandelt. 28 neue Corona-Infektionen wurden am Freitag im Landkreis Unterallgäu gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle stieg auf 323. Es ist kein neuer Todesfall hinzugekommen. Die Gesamtzahl im Unterallgäu bleibt bei 117.

Update Donnerstag, 18. März

37 neue Corona-Infektionen wurden am Donnerstag im Unterallgäu gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle stieg auf 313. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 130. Auch zwei neue Todesfälle wurden gemeldet. Die Gesamtzahl im Kreis steigt somit auf 117. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit drei Covid-Patienten behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Weil die Inzidenz seit mehr als drei Tagen über 100 liegt, gelten die Regelungen der Corona-Notbremse. Ob die Schulen in der kommenden Woche geöffnet bleiben, entscheidet sich am Freitag.

Update Mittwoch, 17, März

31 neue Corona-Infektionen wurden am Mitwoch im Unterallgäu gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle stieg auf 289. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 123,8. Im Mindelheimer Krankenhaus wird derzeit noch ein Covid-Patient behandelt. Weil die Inzidenz seit mehr als drei Tagen über 100 liegt, gelten die Regelungen der Corona-Notbremse.

Update Dienstag, 16. März

32 neue Corona-Infektionen wurden am Dienstag im Unterallgäu gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle stieg auf 268. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ging leicht nach unten. Laut RKI lag er am Dienstag bei 123,2. Durch statistische Neuberechnungen liegt die Zahl der Todesfälle im Unterallgäu wieder bei 115. Im Mindelheimer Krankenhaus wird derzeit noch ein Covid-Patient behandelt. Weil die Inzidenz seit mehr als drei Tagen über 100 liegt, gelten ab heute die Regelungen der Corona-Notbremse. Geschäfte dürfen nur noch Click&Collect anbieten. Geöffnet haben nur noch Läden mit Waren des täglichen Bedarfs sowie Baumärkte, Blumenläden, Friseure sowie Kosmetik- und Nagelstudios.

Lesen Sie auch:





Update Montag, 15. März

Übers Wochenende wurden im Unterallgäu 64 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle liegt derzeit bei 252. Im Mindelheimer Krankenhaus wurde am Montag ein Covid-Patient behandelt. Schulen und Kitas bleiben noch die gesamte Woche geöffnet, weil der Inzidenzwert vom Freitag der Vorwoche ausschlaggebend ist – er lag bei 99,1. Seit Samstag - und damit drei Tage lang - liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu bei einem Wert über 100. Damit gilt die Corona-"Notbremse".

Heute liegt der Wert laut RKI bei 124,5.

Heute liegt der Wert laut RKI bei 124,5.

Update Sonntag, 14. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz für das Unterallgäu liegt am Sonntag laut RKI bei 129,4 - und damit den zweiten Tag in Folge über 100. Erst, wenn an drei Tagen hintereinander der Wert über 100 liegt, greift die sogenannte Notbremse mit strengeren Regelungen, und zwar einen Tag nach der Bekanntmachung durch die Behörden. Schulen und Kitas bleiben die gesamte Woche geöffnet.

Update Freitag, 12. März

22 neue Corona-Infektionen wurden am Freitag im Unterallgäu gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle stieg auf 216 und auch der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter nach oben. Laut RKI lag er am Freitag bei 99,1. Auch ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona wurde gemeldet. Es ist der erste seit dem 22. Februar. Die Gesamtzahl der Menschen, die im Unterallgäu an oder mit Corona gestorben sind, liegt jetzt bei 116.

Update Donnerstag, 11. März

Der Inzidenzwert für den Landkreis Unterallgäu ist am Donnerstag stark gestiegen - von 70,2 auf jetzt 92,9, wie das RKI mitteilt. Ab einer Inzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen müssten Geschäfte, die seit Montag öffnen durften - etwa der örtliche Einzelhandel - wieder schließen. Auch für die Schulen und Kindergärten gelten dann wieder strengere Regeln. Im Landkreis wurden am Donnerstag 21 neue Corona-Infektionen. Die Zahl der aktiven Fälle stieg damit auf 202. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gab es nicht. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt seit 22. Februar bei 115.

Update Mittwoch, 10. März

An der Grundschule in Mindelheim wurde am Mittwoch ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet. Noch sind keine weiteren Fälle an der Schule bekannt. Laut Schulleiterin Angela Börner wurden daraufhin die Klassengruppe sowie die Gruppe der offenen Ganztagsbetreuung, die das Kind besucht, in Quarantäne geschickt. Die gute Nachricht des Tages kam aus dem Krankenhaus Mindelheim: Dort wurde am Mittwoch erstmals seit Monaten kein Covid-Patient mehr behandelt. Das Landratsamt hat unterdessen 45 Neuinfektionen im Landkreis gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle lag am Mittwoch bei 187. Der Inzidenzwert war laut RKI auf 70,2 gesunken. Damit dürfen die Geschäfte weiter geöffnet bleiben, es müssen allerdings Termine zum Einkaufen vereinbart werden.

Update Dienstag, 9. März

17 neue Corona-Infektionen wurden am Dienstag im Unterallgäu gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis stieg damit auf 149 und auch der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter nach oben. Laut RKI lag er am Dienstag bei 75. Somit können die Geschäfte im Unterallgäu zwar geöffnet bleiben, dürfen aber nur nach Voranmeldung besucht werden. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gab es nicht. Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt seit 22. Februar bei 115. Im Mindelheimer Krankenhaus wurden am Dienstag zwei Covid-Patienten behandelt.

Update Montag, 8. März

Übers Wochenende wurden im Unterallgäu 43 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis ist auf 140 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 70,9. Somit können die Geschäfte im Unterallgäu zwar öffnen, dürfen aber nur nach Voranmeldung besucht werden. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gab es am Wochenende nicht. Im Mindelheimer Krankenhaus wurden am Montag zwei Covid-Patienten behandelt. Die Stadt Mindelheim weist unterdessen darauf hin, dass im Eingangsbereich des Rathauses sowie bei Hausärzten und in Apotheken ab sofort Karten und Freiumschläge für die Impfregistrierung ausliegen. Bürgerinnen und Bürger über 80 Jahren, die sich noch nicht online für eine Impfung registriert haben, können dieses Angebot nutzen.

Update, Freitag, 5. März





Update, Freitag, 5. März

Nach einigen Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu wieder auf über 50 angestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag 56,4 Fälle pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Unterdessen wurden im Landkreis am Freitag zehn Neuinfektionen gezählt. Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 110. Es wurde kein neuer Todesfall gemeldet. Gute Nachrichten kommen aus dem Krankenhaus Mindelheim. Dort wurden am Freitag noch zwei Covid-Patienten behandelt. Einer von ihnen auf der Intensivstation. In Memmingen liegt derzeit kein Covid-Patient auf der Intensivstation, zwölf werden aber auf der Normalstation behandelt.

Update Donnerstag, 4. März





Update Donnerstag, 4. März

Am Donnerstag wurden im Unterallgäu 17 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten stieg damit auf 4136 an. Aktuell positiv getestet sind 108 Unterallgäuer. Die Zahl der an oder mit Covid gestorbenen Patienten liegt weiter bei 115. Der letzte Todesfall im Unterallgäu wurde am 22. Februar gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist laut RKI auf 49,5 gestiegen. Rückläufig ist dagegen die Zahl der Patienten im Krankenhaus. Im Mindelheimer Klinikum wurden am Donnerstag noch vier Covid-Patienten behandelt, davon zwei auf der Intensivstation.

Update Mittwoch, 3. März





Update Mittwoch, 3. März

Die Zahlen steigen wieder stärker. Am Mittwoch meldete der Landkreis 14 Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut RKI auf 44,7. Im Mindelheimer Krankenhaus liegen sechs Covid-Patienten, zwei von ihnen auf der Intensivstation. Wie sich die Zahl der Corona-Tests entwickelt, ist unklar. Zahlen gibt es nur für das Testzentrum in Erkheim. Dort finden „derzeit durchschnittlich rund 100 Tests pro Tag statt", so Kreissprecherin Stefanie Vögele. „Es gab Zeiten, in denen dort 500 Personen pro Tag getestet wurden." Einen Überblick über die Gesamtzahl der Tests gebe es dagegen nicht. Dem Gesundheitsamt müssten von Hausärzten, Krankenhäusern oder vom Testzentrum am Flughafen Memmingerberg nur die positiven Ergebnisse gemeldet werden, nicht aber die Zahl der Tests.





Update Dienstag, 2. März

Einen relativ starken Anstieg der Infektionszahlen hat der Landkreis am Dienstag gemeldet. Insgesamt wurden 21 Neuinfektionen verzeichnet, nachdem an den drei Tagen zuvor insgesamt nur 20 Fälle gemeldet wurden. Seit Beginn der Pandemie haben sich 4105 Unterallgäuer infiziert. 115 von ihnen sind gestorben. In den vergangenen Tagen ist kein neuer Todesfall hinzugekommen. Die Zahl der aktiven Fälle liegt derzeit bei 93. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag laut RKI bei 36,5. Im Mindelheimer Krankenhaus werden sieben Covid-Patienten behandelt, zwei davon auf der Intensivstation.

Update Montag, 1. März

In den vergangenen drei Tagen wurden 20 Corona-Neuinfektionen im Unterallgäu gemeldet. Die Zahl der Infizierten liegt jetzt bei 4084. Die Zahl der aktiven Fälle wurde am Montag mit 77 angegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 43,3. Es ist kein neuer Todesfall hinzugekommen. Die Anzahl der an oder mit Corona gestorbenen Personen liegt im Unterallgäu weiter bei 115. Im Mindelheimer Krankenhaus werden sechs Covid-Patienten behandelt. Zwei von ihnen auf der Intensivstation. Im Memminger Klinikum liegen 14 Covid-Patienten, von denen zwei auf der Intensivstation behandelt werden mussten.

Sie wollen wissen, wie die Corona-Zahlen vor März 2021 ausgesehen haben? Dann klicken Sie hier:





Sie wollen wissen, wie die Corona-Zahlen vor März 2021 ausgesehen haben? Dann klicken Sie hier:

Archiv des Unterallgäuer Corona-Updates: Zahlen von September 2020 bis Februar 2021