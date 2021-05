Inzidenzwert und Infektionszahlen: Corona-Update für das Unterallgäu am 3. Mai

Inzidenzwert, Neuinfektionen und die wichtigsten Corona-Zahlen aus dem Unterallgäu. Hier ist das Corona-Update für den Landkreis Unterallgäu.

Update Montag, 3. Mai

Aus dem Unterallgäu wurden dem RKI seit Freitag 153 Corona-Neuinfektionen gemeldet (Stand Montag, 0 Uhr). Die Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen liegt im Landkreis laut RKI bei 131. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit 19 Covid-Patienten behandelt, zwei von ihnen auf der Intensivstation. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist nach Meldung des RKI am Montag auf 202,3 gesunken. Im Einzelhandel greift weiterhin die sogenannte „Bundesnotbremse“. Die meisten Geschäfte sind geschlossen, vorbestellte Waren können jedoch abgeholt werden („Click&Collect“). Gärtnereien, Gartencenter sowie Blumen- und Buchläden dürfen dagegen wieder unabhängig vom Inzidenzwert öffnen.

Update Samstag, 1. Mai

Im Unterallgäu gilt weiterhin die "Corona-Notbremse". Das Robert-Koch-Institut vermeldet am Samstag, 1. Mai, eine Sieben-Tage-Inzidenz von 213,3. Am Freitag, 30. April, lag dieser Wert bei 219,5. Geschäfte dürfen im Unterallgäu laut Landratsamt derzeit nur „Click and Collect“ anbieten, wo Ware bestellt und dann in den Geschäften abgeholt werden darf.

