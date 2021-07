Schüsse in Irsingen: Polizei erlegt verletztes Rehkitz

Jemand hat in Irsingen ein Rehkitz angefahren und sich dann nicht um das schwer verletzte Tier gekümmert.

Ein verletztes Rehkitz hat am Samstag kurz vor 7 Uhr einen Polizeieinsatz ausgelöst, bei dem am Ende Schüsse fielen. Das verletzte Tier lag beim Feuerwehrhaus in Irsingen auf der Straße.

Jemand habe das Tier wohl angefahren und liegen gelassen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Nachfrage. Der Polizei wurde ein totes Tier gemeldet. Allerdings lebte das Kitz noch, war aber so schwer verletzt, dass die Polizisten es nach Angaben der Einsatzzentrale mit zwei Schüssen erlegen mussten.