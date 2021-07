Im Irsinger Jugendzentrum soll wieder Leben einkehren

Plus Die Corona-Zwangspause hat Spuren hinterlassen. Dennoch blickt der neue Vorstand mit Zuversicht nach vorn.

Die Corona-Zwangspause hat dem Irsinger Jugend- und Brauchtumsverein „Zur Freiheit“ ziemlich zugesetzt. Das wurde im Rahmen der Vorstandswahlen des 290 Mitglieder starken Vereins deutlich. Allerdings blicken die Verantwortlichen zuversichtlich nach vorn. Es sei alles getan, damit hier wieder Leben einkehrt, stellte Bürgermeister Christian Kähler fest.