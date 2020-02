vor 39 Min.

„Irsingen erleben“

Empfang für Neubürger

Wer in den vergangenen zwei Jahren in den Ortsteil Irsingen gezogen ist, kann sich am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr im Vereinsheim lrsingen (Dorfstraße 37) über seinen Wohnsitz informieren. Im Namen des Marktes Türkheim und der Irsinger Vereine werden die Neubürger mit Angehörigen willkommen geheißen. Unter dem Motto „Miteinander leben - Irsingen erleben“ moderiert 3. Bürgermeister Josef Vogel die Veranstaltung. Im Rahmen eines Sektempfanges werden sich die Vereine vorstellen, und aufzuzeigen, welche Freizeitaktivitäten und Möglichkeiten in Irsingen zur Verfügung stehen.

Auf eine zahlreiche Teilnahme Ihrerseits freuen sich Musikverein, Schützenverein, Feuerwehrverein, Veteranenverein, Stockschützenverein, Frauenbund, Jugend- und Brauchtumsverein, Pfarrgemeinderat, die Ministranten und der Kirchenchor.

Ein Neubürgerempfang findet alle zwei Jahre statt und soll neben dem gegenseitigen Kennenlernen auch die Infrastruktur des Ortsteils vorstellen und Neubürgern bessere Möglichkeiten zur Integration in Dorf und Vereinen ermöglichen, so Josef Vogel. Den teilnehmenden Vereinen biete sich hier auch eine willkommene Plattform, um für ihre Jugendarbeit zu werben.

Außer den persönlich eingeladenen Neubürgern sind natürlich auch interessierte „Alt-Bürger“ willkommen, die die Gelegenheit zum Kennenlernen nutzen möchten, betont Josef Vogel. (mz)

