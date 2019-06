vor 35 Min.

Irsingerin taucht ein in die fremde Welt der Tooros

Wie Rotary-Präsidentin Viktoria Lofner-Meir in Uganda mit Kopf, Herz und Hand versucht, den Einheimischen zu helfen, ein besseres Leben zu führen.

Von Franz Issing

Wie man in Uganda auf wundersame Weise Bohnen anbaut, hat Viktoria Lofner-Meir dort auf einem Erlebnisbauernhof hautnah miterlebt. Sie hat ugandische Frauen bei der Aussaat der Hülsenfrüchte beobachtet und versucht, dieses Prozedere zu imitieren. Doch das ist nicht so einfach, wie es aussieht.

Man hackt mit beiden Händen eine kleine Mulde in die Erde, steckt eine Handvoll Bohnenkerne in den Mund und spuckt sie in die Vertiefungen. Dass dies viel Ziel- und Treffsicherheit erfordert, erfuhr auch eine Gruppe mit Deutschen und Iren, die sich mit dieser speziellen Art des Aussäens versuchten: „Anfänglich spuckten sie zwar mehrere Kerne aus, trafen aber das Erdloch nicht.“

Eine kurze Übungsphase bescherte ihnen Erfolg und die Leute waren stolz darauf, wie ugandische Frauen Bohnen anbauen zu können“, erzählt Lofner-Meir. „Bei Erlebnistouren sollen Touristen lernen zu verstehen und buchstäblich auch zu „begreifen“, wie in dem afrikanischen Land Agrarwirtschaft betrieben wird“, erklärt die früher für Beratung und Qualifizierung von Landfrauen und Einkommenskombinationen im Bayerischen Landwirtschaftsministerium zuständige Ministerialrätin. Jetzt war sie für den „Senior-Expert-Service (SES), einer Stiftung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, für drei Wochen in Fort Portal, einer Stadt im westlichen Uganda mit 50 000 Einwohnern. Gemeinsam mit ihrem Mann war die Präsidentin des Wörishofer Rotary-Clubs im Rahmen eines Entwicklungsprojektes mit ugandischen Kleinbauern auf Feldern und Höfen unterwegs, um Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Konkret hatte die Irsingerin die Aufgabe, die meist ländliche Bevölkerung der Stadt Fort Portal zu beraten und die Landwirte bei der Verbesserung ihrer Einkommensverhältnisse zu unterstützen.

So könnten sich die Tooros am Geschäft mit dem Tourismus beteiligen

Wie viele Volksgruppen in Afrika, möchten sich auch die in und um Portal ansässigen Tooros mit dem Tourismus zusätzliche Einnahmequellen erschließen.

Vom Handel und mit der Vermarktung von Bananen, Süßkartoffeln, Hülsenfrüchten, Erdnüssen, Hirse, Mais, Mangos, Avocados und Ananas allein können die Menschen in dieser fruchtbaren mit kleinen Seen durchzogenen Landschaft nicht leben.

Eine Gruppe von Kleinbauern diskutierte daher mit der „Fachfrau“ aus dem Unterallgäu Möglichkeiten zur Verbesserung ihres Lebensstandards. Auch bei Workshops stellte sich ihnen die Frage: „Wie Touristen ins Land locken?“. Schnell wurde bei den Gesprächen klar, dass „Urlaub auf dem Bauernhof“ nicht in Frage kommt. Fehlt es doch auf den Höfen an Übernachtungsmöglichkeiten. Auch mit der Infrastruktur ist es nicht zum besten bestellt.

Es gibt keinen Strom, kein fließendes Wasser und auch die Verkehrsanbindung lasse zu wünschen übrig. Lofner-Meir empfahl den Bauern daher, sich auf ihre Stärken, auf den Anbau und die Zubereitung ihrer Produkte zu besinnen, den Gästen aus aller Welt Einblick in ihren Arbeitsalltag zu gewähren und sie mit landestypischen Gerichten zu verwöhnen.

Um Touristen dafür zu begeistern, wurden „Safaris“ nach dem bayerischen Vorbild „Erlebnisbauernhof“ erarbeitet. Und wie sieht dieses Konzept aus? Touristen haben die Möglichkeit bäuerlichen Familien bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen und können so eigene Erfahrungen machen. Von den Tooros eingeladen erwarten die Gäste aufregende Erlebnisse und unvergessliche Begegnungen. So erfahren sie auch, dass allein in der Region Tooro 29 Sorten von Bananen zum Kochen, Braten oder zur Bier- und Ginproduktion angebaut werden. Zudem fühlen und riechen die Touristen bei ihrer Erkundungstour Pflanzen, Kräuter und Früchte des Landes, lernen die Vogelwelt und eine Vielzahl von Schmetterlingen kennen und dürfen am Ende eines Ausflugs landestypische Spezialitäten selbst zubereiten und genießen.

Auf was es nun ankommt

Reiselustige können zwischen sieben Touren wählen. Auf der Agenda stehen „Die wundersame Pflanzung von Bohnen“, „Cassava Spezial“, „Essenkochen in Familien“, „Bananenbier- und Ginproduktion“, „ökologische Maßnahmen“ sowie „Kultur und Folklore der Tooros“. Informiert wird auch, wie es um die Herausforderungen der Familien auf dem Land und ihre Visionen bestellt ist. Mit Kopf, Herz und Hand die Welt der Tooros kennen lernen. Für dieses Ziel hat sich Viktoria Lofner-Meir eingesetzt. „Jetzt kommt es darauf an, die geplanten Erlebnistouren kompetent zu vermarkten“, bemerkt sie. „Damit die Bevölkerung in der ugandischen Provinz ohne groß zu investieren zusätzliches Einkommen erzielen, in Afrika bleiben und ihre Kinder in die Schule schicken kann“.

Den Menschen, denen sie geholfen hat, macht Viktoria Lofner-Meir ein dickes Kompliment: „Es war mir eine große Freude, mit begeisterten Bauern zu arbeiten, die trotz mangelndem Komfort ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen wollen, um ihre Familien ernähren zu können“.

