Ist Türkheim nicht grün genug?

Wenn es nach der Grünen-Gemeinderätin Gudrun Kissinger-Schneider ginge, hätte Türkheim deutlich mehr Blühstreifen im Ort wie hier an der Ramminger Straße – und es würde auf kommunalem Grund weniger oft gemäht werden.

Obwohl Türkheims Kämmerer einen soliden Haushalt 2019 vorlegen kann, verweigert die Grünen-Fraktion ihre Zustimmung. Nicht alle im Gremium verstehen das.

Von Regine Pätz

Er enthält alles, was ein solider Haushalt haben muss: eine sehr gute Einnahmesituation, einen „schönen Sprung nach oben“ in Sachen Gewerbesteuereinnahmen, keine Neuverschuldung und ein bezwingbares Investitionsprogramm. Kurzum: Marktkämmerer Claus-Dieter Hiemer konnte mit der Zustimmung des Gremiums rechnen, als er am Donnerstag im Rahmen der Gemeinderatssitzung sein Zahlenwerk für 2019 vorstellte.

Obwohl die Konjunktur nicht mehr ganz so euphorisch zu bewerten sei, könne Hiemer immer noch von Wachstum sprechen. Denn erstmals wird die Marktgemeinde bei der zu erwartenden Einkommenssteuer die Vier-Millionen-Euro-Marke überschreiten. Das Gesamtvolumen des Haushaltes beträgt rund 22 Millionen Euro, davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt knapp 16 Millionen Euro, auf den Vermögenshaushalt rund sechs Millionen Euro. Auch der Rücklagentopf ist mit 2,3 Millionen Euro gut gefüllt. Derzeit läuft die Tilgung der Restkredite; durch den derzeitigen Schuldenstand in Höhe von 360.000 Euro liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Türkheimer bei unter 50 Euro.

Ein Blick ins Investitionsprogramm zeigt einen Gesamtbetrag von 5,8 Millionen Euro für 2019 auf, vorgesehen etwa für die Kindergartenerweiterungen St. Josef und St. Elisabeth (je 1 Million Euro), den Anbau ans Feuerwehrhaus Irsingen (140.000 Euro), für den Straßenbau (406.000 Euro) sowie für Unterhalt und Ertüchtigung Kläranlage und Bauhof (333.000 Euro und 250.000 Euro).

Hausaufgaben gab der Kämmerer den Räten dennoch auf. So gelte es seiner Meinung, nach einen Blick auf Kostenfallen zu werfen, etwa bei den Gebühren für Abwasser oder der Pflanzpflege für den Friedhof. Hinzu komme eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Bezuschussung des Kindergartenneubaus. Zwar liege für die Gemeinde eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vor, doch könne noch keiner sagen, ob und wann die Fördertöpfe durch die Staatsregierung wieder gefüllt oder ausgeschüttet würden. Wenn kein Geld bereitstünde, würden Türkheim 1,1 Millionen Euro fehlen, sagte Hiemer. Auch die Kostenseite für die Waaghaus-Sanierung könne derzeit nur vorsichtig geschätzt werden.

Gedankenspiele über Gebührenerhöhungen und eine höhere Gewerbesteuer in Türkheim

Dass sich etliche Fraktionen bereits Gedanken über diverse Gebührenerhöhungen gemacht hatten, zeigte sich anschließend, als Josef Vogel (FW) erklärte, man solle sich über eine Gewerbesteuer-Anhebung ab 2020 unterhalten, vielleicht sogar schon vorher die Hebesätze moderat etwas anheben. Auch die Fraktionssprecher von SPD und CSU pflichteten Vogel bei, über eine Anhebung beizeiten zu diskutieren; anschließend gab’s grünes Licht für das Zahlenwerk des Kämmerers.

Die Überraschung kam, als Gudrun Kissinger-Schneider für die Grünen-Fraktion das Fazit zog. Zwar gehe Türkheim den richtigen Weg, doch vermisse die Fraktion im Haushalt ambitionierte Maßnahmen in Sachen Nachhaltigkeit. „Wir wünschen uns mehr bereitgestellte Gelder dafür“, sagte die Rätin. Auch seien diese Themen in den letzten Jahren kaum behandelt worden, fasste die Rätin nach, deshalb „müssen wir mal klare Kante zeigen und werden den Haushalt ablehnen“.

Klar gehöre schon etwas umgesetzt, setzte ein sichtlich überraschter Bürgermeister Christian Kähler dagegen an. Aufgrund der Fülle an Maßnahmen rutschten eben einige davon in den Hintergrund. Er könne diesen unerwarteten Vorstoß Kissinger-Schneiders deshalb nur als Verbesserungsvorschlag verbuchen.

Deutlicher wurde Roswitha Siegert (CSU). Sie könne in der Entscheidung der Grünen-Fraktion nur erkennen, dass damit der Gemeinderat Sündenbock sei. „Mir fallen keine Anträge der Grünen bezüglich Klimaschutz ein, die wir abgelehnt hätten“, konterte sie. Auch etliche andere Räte zeigten Unverständnis für diesen Alleingang der Grünen.

Und das sollte sich fortsetzen. Auch ein Vorstoß Kissinger-Schneiders in Richtung Bauhof, kommunalen Grund nicht alle drei Wochen zu mähen, sondern maximal drei Mal im Jahr, um Insekten wichtigen Lebensraum zu erhalten, weckte Diskussionsbedarf. Ihr Vorschlag, dass dank der eingesparten Zeit das Mähgut dann auch abtransportiert werden könnte, um Magerrasen entstehen zu lassen, setzte sich nicht wirklich durch. Man habe eben Mulchmäher in der Gemeinde – und fertig, hieß es aus den Reihen der SPD, aber auch aus der Verwaltung.

Wenig überraschend sollte sich in der anschließenden Beschlussfassung zur Verabschiedung des Haushalts 2019 zwei Gegenstimmen finden – die der Grünen-Fraktion.

