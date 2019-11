Ist die Gastronomie im Unterallgäu bedroht?

Plus Immer mehr Lokale im Unterallgäu stehen leer – so zumindest das Gefühl. Die Realität sieht oft anders aus. Was das mit dem "Wirtshaussterben" zu tun hat.

Camille Martin ist Wirt und eine Ausnahme. Er betreibt ein Restaurant, das traditionelle schwäbisch-bayerische Küche anbietet. Und das mittlerweile im dreizehnten Jahr, in Mindelheim. Er beschäftigt im Weberhaus sogar einen Auszubildenden. „Das Geschäft läuft gut. Beklagen kann ich mich momentan nicht“, sagt er, während das Wirtshaussterben rundherum, in Mindelheim und im Unterallgäu, immer gnadenloser um sich zu greifen scheint.

Ein paarhundert Meter die Maximilianstraße hinauf, in Richtung Oberes Tor. Dort, wo inmitten der Mindelheimer Altstadt bis zum Sommer noch regelmäßig Leute saßen, ragt nach wie vor ein ovales, weißes Schild mit der Aufschrift „Ristorante – Pizzeria Toscana due“ aus der Wand. Im Inneren stehen die Stühle für etwa 70 Gäste umgedreht auf den Tischen. Ein ähnliches Bild am Rand der Altstadt, in der Taverne zum Reichsadler. Oder im ehemaligen Weizenkaspar. Oder in einem beliebten Ausflugsziel der ganzen Region, dem Waldrestaurant St. Anna. Oder. Oder. Oder?

Die Zahl der Gaststätten in Mindelheim steigt

Betrachtet man die nackten Zahlen, erhärtet sich der Verdacht, dass in der Frundsbergstadt immer mehr Gaststätten und Restaurants schließen, nicht. Vor sieben Jahren – weiter reicht die Statistik der Stadt nicht – gab es insgesamt 31 sogenannte Schank- und Speisewirtschaften. Aktuell sind es 33. Die Anzahl weiterer gastronomischer Angebote wie Imbissbuden, Cafés und Eissalons blieb in dem Zeitraum exakt gleich, bei 23. Das Angebot ist – zumindest in der Stadt – also grundsätzlich da. Doch es verändert sich.

Anstatt regelmäßig in die Wirtschaft des Vertrauens zu gehen, suchen die Leute gerade in größeren Orten immer mehr kulinarische Abwechslung. „Das betrifft vor allem die jüngere Klientel“, sagt Hubertus Holzbock, Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Unterallgäu. „Es ist gut, dass es ein so breites Angebot gibt, von Italienisch über Chinesisch bis Pakistanisch. Klar ist aber auch, dass darunter dann traditionelle Gastwirtschaften zu leiden haben.“

Richtet man den Blick von Mindelheim ins ganze Unterallgäu, stellt sich die Situation rein quantitativ etwas anders dar. Waren 2008 in der Region noch 234 Restaurants, Gaststätten, Imbissbuden, Cafés und Eissalons angesiedelt, waren es zehn Jahre später noch 225 – ein Rückgang von knapp vier Prozent. Detailliertere Rückschlüsse zur Entwicklung von Gaststätten und Restaurants lassen die Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik nicht zu. Geht es nach dem Dehoga-Kreisvorsitzenden Hubertus Holzbock, wird sich die Situation gerade in diesem Bereich aber drastisch verschlechtern. Er rechnet damit, dass sich die Anzahl in den kommenden zehn Jahren um ein Drittel verringert.

Wirte im Unterallgäu klagen über Fachkräftemangel und Auflagen

Die Gründe dafür sind vielfältig und betreffen die meisten Gastronomen gleichermaßen. Erstens: Fachkräftemangel. „Viele haben unter anderem wegen der Arbeitszeiten Probleme damit, passende Leute zu finden. Und die müssen dann auch gut bezahlt werden“, sagt Sandra Huber, Inhaberin des Waldrestaurants St. Anna. Seit einer großen Renovierung 2014 leiteten zwei verschiedene Pächter die knapp 100 Jahre alte Gaststätte. Momentan sucht Inhaberin Huber über ein Maklerbüro nach einem neuen Betreiber.

Auch über gesetzliche Auflagen stöhnt die Branche seit Langem. „Die zwingen einen, sich ins Büro zu setzen, anstatt sich auf das Kochen und die Bewirtung zu konzentrieren“, sagt Camille Martin, Betreiber des Weberhauses in Mindelheim. Viele seien etwa mit überzogenen Hygiene-Vorschriften überfordert und würden irgendwann entnervt aufgeben. Dem Dehoga-Kreisvorsitzenden Hubertus Holzbock ist vor allem das Arbeitszeitschutzgesetz ein Dorn im Auge. Demnach dürfen Angestellte nicht mehr als zehn Stunden pro Tag arbeiten. „Das ist in der Gastronomie nicht durchführbar“, sagt Holzbock und nennt als Beispiel eine Hochzeitsfeier, die um 12 Uhr beginnt und bis in die frühen Morgenstunden dauert. „Kein Politiker kann doch so blöd sein zu glauben, dass der Gastronom um 22 Uhr eine komplett neue Mannschaft auffahren kann.“

Dass immer mehr Vereinsheime ehrenamtlich betrieben werden, freut vor allem die Vereine. Für die Wirtschaften ist dieser Trend aber Gift. „Die Gastronomie ist gerade im ländlichen Bereich in den vergangenen Jahren systematisch kaputtgemacht worden“, klagt Holzbock. „Ein neues Vereinsheim hier, ein neues Schützenheim dort, ein neues Feuerwehrheim da – das wurde von der Politik gezielt gefördert und belastet die Wirtschaften extrem.“ Die Vereinsheime hätten deutlich weniger Vorgaben, etwa im hygienischen Bereich, und seien auch deshalb sehr beliebt. Holzbocks Fazit: „Das gute Geschäft ist ausgelagert worden.“

Immer weniger Unterallgäuer gehen in Wirtschaften

Der wohl wichtigste Grund für das sich anbahnende Wirtshaussterben ist jedoch weniger Kundschaft. „Wir verkaufen in der Gastronomie Stimmung, Atmosphäre, Ambiente und Dienstleistung. Es wird aber immer schwieriger, mit diesen vier Aspekten zu punkten“, sagt Holzbock. „Die Leute haben es zuhause auch gemütlich und schieben sich, wenn sie nicht lange kochen wollen, eine Tiefkühlpizza in den Ofen. Das Konsumverhalten verändert sich einfach.“

Dazu passt eine Umfrage, die die Unterallgäu aktiv GmbH 2017 unter den Gemeinden im Landkreis durchgeführt hat. Sie ergab, dass sich die Funktion von Wirtshäusern gewandelt hat: Ging es über Jahrhunderte vorrangig um die Versorgung mit Essen und Trinken, sind Gaststätten inzwischen immer mehr sozialer Treffpunkt und Veranstaltungsort. Und das wirkt sich unmittelbar auf das Geschäft aus.

Gastronomie im Unterallgäu eröffnen? Ein Rat: "Es bleiben lassen"

Hubertus Holzbock fordert, sich dieser Entwicklung anzupassen, schließlich gebe es Anlässe, zu denen Menschen weiterhin professionell bewirtet werden wollten. Dazu zählen insbesondere Feiertage. Holzbock schlägt vor, an diesen „Spitzentagen“ 25 Prozent auf den normalen Preis aufzuschlagen. „Dann könnten wir den Stundenlohn für das Personal um etwa 50 Prozent erhöhen – und das weitgehend steuerfrei“, rechnet Holzbock vor.

Trotz der Warnzeichen lassen sich viele nicht davon abhalten, ihr Glück in der Gastronomie zu suchen. So sind laut Inhaber beispielsweise rund 20 Personen daran interessiert, das „Toscana due“ in der Mindelheimer Altstadt zu betreiben. Doch was kann Gaststätten vor dem Wirtshaussterben bewahren? Dehoga-Kreisvorsitzender Holzbock hat drei Ratschläge. So sollten Räumlichkeit und Speisekarte so überschaubar sein, dass keine Angestellten notwendig sind. Dann sollte die Preispolitik „nicht zu zimperlich sein. Viele gehen betriebswirtschaftlich naiv an die Sache heran. Wenn die Leute etwas Gescheites haben wollen, dann müssen sie dafür auch bezahlen.“ Oder, so rät Holzbock mit einem resignierten Lächeln: „Es gleich bleiben lassen.“