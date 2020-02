12:18 Uhr

"JAZZ Isch" 2020 in Mindelheim: Infos zu Termine, Programm, Tickets

Im März finden die Mindelheimer Jazztage 2020 unter dem Motto "Jazz Isch" statt. Hier gibt es alle Infos rund um Termine, Programm und Tickets des Events.

In einigen Monaten ist es wieder so weit: Dann finden in Mindelheim die alljährlichen Jazztage statt. Das Motto der 27. Mindelheimer Jazztage lautet auch heuer wieder "JAZZ Isch". Die Besucher aus der Region erwartet ein ganzes Wochenende lang ein buntes Programm von Jazzkünstlern aus der ganzen Welt. Zudem wird ein Frühshopping mit musikalischer Begleitung veranstaltet.

Alle Infos rund um die Termine und das Programm der Jazztage finden Sie hier in unserer Übersicht.

"JAZZ Isch": Termine, Tickets und Preise der Mindelheimer Jazztage 2020

Das Musikevent findet in diesem Jahr am letzten Wochenende im März statt. Die Mindelheimer Jazztage laufen also vom 26. bis zum 29.03.20.

Die Karten für die Acts kosten jeweils 26 Euro pro Person, der ermäßigte Preis liegt bei 24 Euro. Die Karten sind an mehreren Vorverkaufsstellen in und um Mindelheim erhältlich.

Mindelheimer Jazztage: Das Programm bei "JAZZ Isch" 2020

Das Konzept von "Jazz Isch" in Mindelheim soll sowohl Jazz-Insider als auch Neueinsteiger aller Altersstufen ansprechen. Mit dabei sind in diesem Jahr folgende Solokünstler und Bands:

Michael Wollny Trio (Donnerstag, 26. März, 20 Uhr im Stadttheater)

Der Pianist Michael Wollny gilt als einer der wichtigsten Jazzmusiker seiner Generation. Der achtfache ECHO-Jazz-Gewinner füllt europaweit Musiksäle und verfügt dabei über ein breites musikalisches Spektrum. Begleitet wird Wollny bei seinem Auftrit am 26. März von Eric Schaefer am Schlagzeug und Christian Weber am Kontrabass.

Cristina Branco (Freitag, 27. März, 20 Uhr im Stadttheater)

„Cristina Branco hat dem Fado ihrer Heimat Portugal zu einem echten Revival verholfen. Ihre Interpretationen sind berührend, von intensiver Persönlichkeit", so Organisator Peter Schmid. Gemeinsam mit ihrer Band sorgt Brancos am 27. März für mediterranes Flair in Mindelheim.

Trilok Gurtu Band (Samstag, 28. März, 20 Uhr im Sontheimer Dampfsäg)

Der in Indien geborene Perkussionkünstler Trilok Gurtu hat in den zahlreichen Jahren seiner Musikkarriere schon mit vielen namenhaften Musikern zusammengearbeitet. In der Dampfsäg mit dabei sind am 28. März: Frederik Köster (Trompete), Jonathan Ihlenfeld Cuñado (Bass-Gitarre) und Tulug Tirpan (Piano) der Türkei.

Frühshopping mit BIGBAND (Sonntag, 29. März, 11 Uhr im Sontheimer Dampfsäg)

Am Sonntagvormittag findet im Rahmen der 27. Mindelheimer Jazztage das alljährliche Frühshopping statt. Für die musikalische Untermalung sorgt die Bigband der Städtischen Sing- und Musikschule Bad Wörishofen. Der Eintritt ist für alle Besucher kostenlos.

Awa Ly (Sonntag, 29. März, 20 Uhr im Sontheimer Dampfsäg)

Den Abschluss der Mindelheimer Jazztage bildet am Abend des 29. März die Französin Awa Ly. Die Schauspielerin und Sängerin sorgt beim Publikum mit ihrer soulig-warmen Stimme regelmäßig für Begeisterung. Ihr Stil ist eine Mischung aus R&B, Jazz, französischem Chanson und afrikanischer Rhythmik.

