06:17 Uhr

JWU geht mit neuer Führung in die Kommunalwahlen

Christian Seeberger gibt das Amt des Vorsitzenden der Jungen Wähler Union Unterallgäu ab.

Mehr als 20 Delegierte der Jungen Wähler Union Unterallgäu (JWU) haben den CSU-Kreisrat Jürgen Bäurle einstimmig zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Der 37-jährige Bad Wörishofer ist zweifacher Familienvater und an den dortigen Beruflichen Schulen als stellvertretender Schulleiter tätig. Er bedankte sich vor allem bei seinem Vorgänger, dem Erkheimer Bürgermeister und JWU-Kreisrat Christian Seeberger für die in den vergangenen beiden Jahren geleistete Arbeit sowie für die Bereitschaft auch in Zukunft als stellvertretender Vorsitzender mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Weitere Stellvertreter sind Marina Kögel aus Oberegg sowie Florian Dorn aus Bad Grönenbach.

Auch auf den weiteren Positionen sieht sich die JWU sehr gut und über den Landkreis verteilt für die kommende Kommunalwahl gerüstet. So stehen neben den amtierenden Kreisräten Andreas Tschugg, Markus Schindele ( beide Ottobeuren), Martin Osterrieder (Benningen), und Roland Demmeler (Westerheim) auch Josef Hummel (Ottobeuren) als Schatzmeister und der Markt Walder Bürgermeister Peter Wachler als Schriftführer für künftige Aufgaben bereit. Die Kernmannschaft ergänzen die Beisitzer Tobias Sattelmair und Holger Hörburger (beide Erkheim), Martina Gleich (Babenhausen), Thomas Rauch (Dirlewang) sowie Andreas Mayer (Ungerhausen). Manuel Reich aus Mindelheim fungiert künftig als Datenschutzbeauftragter. Kernaufgabe des neuen Vorstands wird es laut Jürgen Bäurle zunächst sein, eine schlagkräftige Kreistagsliste zusammenzustellen um so auch weiterhin der jungen Generation eine Stimme im Kreistag zu geben.

Bei der Kommunalwahl 2020 will Bäurle dann als Kreisrat für die JWU antreten, Martin Osterrieder für die CSU. Osterrieder, weil er sich allmählich zu alt fühlt für die JWU, Bäurle, weil man als Junger keine Chance habe, auf der CSU-Liste auf einen der vorderen Plätze zu kommen. „Für die CSU-Liste ist man ja mit 40 teils noch zu jung“, so Bäurle. Aus dem gleichen Grund wird wohl auch CSU-Mitglied Peter Wachler auf der Liste der JWU kandidieren. (mz, baus)