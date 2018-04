vor 25 Min.

Jäger wollen dem Hasen helfen

Die Lebensbedingungen der Tiere sollen sich wieder verbessern. Auch Hundebesitzer können dafür etwas tun

Der Europäische Feldhase, das Sinnbild für Fruchtbarkeit, Frühling und Erwachen der Natur, hat Probleme. Fressfeinde bedrohen ihn, seine Lebensräume schwinden – so vermelden es die bayerischen Jäger. Sie machen sich dafür stark, die Lebensbedingungen von Feldhase und Co. wieder zu verbessern.

In diesen Tagen setzt die Häsin nach rund 40 Tagen Trächtigkeit ihre Jungen einzeln in einer Mulde im Feld, der sogenannten Sasse, ab. Unmittelbar nach der Geburt lässt sie die Tiere dort völlig allein zurück. Dennoch ist sie keine Rabenmutter, erklärt Peter Heckel, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Mindelheim im Bayerischen Jagdverband. „Die Häsin möchte ihre Jungtiere schützen. Die jungen Hasen haben nahezu keinen eigenen Körpergeruch und sind so von Fressfeinden geschützt. Der Geruch der Häsin allerdings würde die Feinde anlocken. Deshalb kehrt sie nur morgens und abends zum Säugen zurück.“ Die Muttermilch der Häsin sei nährstoffreich und fetthaltig und eine Garantie dafür, dass die Kleinen schnell aus der kritischen Phase herauskommen.

Doch immer weniger kleine Hasen kommen letztlich durch. Der Bestand an Feldhasen sei in den letzten Jahren dramatisch zurückgegangen, so die Jäger. Schuld daran seien viele Faktoren: Da sei einmal die Witterung. Nasskaltes Wetter in den ersten drei Lebenswochen sei der sichere Tod für den Nachwuchs. Neben der Nässe drohen weitere Gefahren: Der Feldhase stehe auf dem Speiseplan vieler Fressfeinde. Fuchs und Marder, Wiesel und Uhu, aber auch Habicht und Rabenkrähen, Katze und Hund haben die kleinen Mümmelmänner zum Fressen gern.

Entscheidend fürs Überleben sei nicht zuletzt der Lebensraum in der Agrarlandschaft, so die Jäger. Feldhasen bräuchten Hecken und Feldraine, Grabenböschungen und Graswege, Ackerränder mit Blütenpflanzen, die dem Nachwuchs Nahrung und Schutz bieten können. Diese Strukturen seien vielerorts verloren gegangen. Doch der Hase brauche eine Vielfalt von Wildkräutern, eine sogenannte Hasenapotheke. Blühpflanzen wie Schafgarbe und Kamille machen die Hasenmilch besonders nahrhaft und sorgen dafür, dass der Feldhase fit, gesund und widerstandsfähig wird und bleibt.

„Vor dem Hintergrund des dramatischen Rückgangs an Feldhasen wird die enge Zusammenarbeit zwischen den Landwirten und ihren Jägern immer wichtiger“, sagt Heckel. „Gemeinsam gelingt es, den Lebensraum für die Hasen zu verbessern und so das Überleben der Feldhasen zu sichern“, beispielsweise mit der Anlage von Blühflächen, der Aussaat von Kräutermischungen, dadurch, dass Feldraine nicht ständig gemulcht und dass auf den Feldern Zwischenfrüchte angebaut würden. Von blühenden Inseln profitierten nicht nur Feldhasen, sondern auch Fasane und Rebhühner, Vögel und Feldhamster, Käfer und Bienen.

Eine Gefahr für den Hasen ist der Hund. Oft ist er – vom Besitzer unbemerkt – für den Tod junger Hasen verantwortlich, während er scheinbar friedlich über die Wiese streunt. Deshalb appelliert Heckel an das Verantwortungsbewusstsein der Halter. „Nehmen Sie Ihre Hunde vor allem in den Brut- und Setzzeiten etwa von April bis Juni an die Leine – damit wir auch in Zukunft noch Osterhasen haben.“ (mz)