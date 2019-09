24.09.2019

Jazz-Messe trifft den richtigen Ton

Großes Interesse an der Premiere des Werkes von Sanni Risch

„Friede sei mit Dir!“ So lautet der Titel der von Sanni Risch komponierten und getexteten „Jazz-Messe“, die nun erstmals aufgeführt wurde. Da es sich immer noch um einen besonderen, musikalisch gestalteten Gottesdienst handelt, wurde das Einverständnis von Pfarrer Andreas Hartmann benötigt, der diese gerne gab und den Gottesdienst auch selbst zelebrierte. Zu früheren Zeiten war so ein Ja der Kirche nicht selbstverständlich, 1966 war es Mary Lou Williams, die insgesamt drei Jazzmessen verfasste, allerdings vergeblich versuchte, den Vatikan zu einer zustimmenden Haltung zu bewegen.

Viel mehr Menschen, als er erwartet hätte, seien zur Messe gekommen, freute sich Hartmann. In St. Ulrich trat Risch mit 20 Sängerinnen und zwei Sängern an, die einen Projektchor bilden. Am E-Bass war Hermann Hintner und am Schlagzeug Hubert Bader zu erleben. Mit den rhythmischen und melodischen Arrangements traf Sanni Risch den richtigen Ton.. Da heißt es beim Agnus Dei: „Friede sei mit Dir, was immer Du tust. Friede sei mit Dir, wo immer Du bist. Friede sei mit Dir, was immer geschieht. Suche Frieden, in jedem Haus, Friede sei mit Dir, rufe ihn aus!“

Für die Aufführung und das Engagement erhielten die Chormitglieder, Musiker und Sanni Risch anerkennenden Beifall.Auch Pfarrer Hartmann hatte Geschenke mit dabei. Geldgeschenke seien derzeit allerdings nicht möglich, schmunzelte er. Das würde nun für die anstehende Renovierung der Orgel in St. Ulrich benötigt. (sid)

