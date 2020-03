vor 2 Min.

„Jazz isch“ fällt wegen Corona heuer aus

Zahlreiche weitere Absagen in der Region

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, werden immer mehr Veranstaltungen abgesagt. So haben die Organisatoren am Donnerstag beschlossen, die Festival „Jazz isch“ in Mindelheim komplett ausfallen zu lassen. Bereits gekaufte Karten können bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurück gegeben werden.

Weitere Veranstaltungen finden nicht statt. Darunter auch das Frühlingskonzert der Mindel Harmonists, dass am kommenden Sonntag stattfinden sollte. Ebenfalls abgesagt ist die Vortragsveranstaltung mit Peter Hartmann, die für Mittwoch, 18. März, in den Mindelheimer Museen geplant war. Auch die Veranstaltung „Leichter Leben“ am Donnerstag, 19. März, im Forum, entfällt. Darunter fallen auch die geplanten Gruppenseminare. Diese wurden auf den Herbst verschoben. Das Schulfest und der Tag der offenen Tür in der MittelschuleMindelheim am Freitag, 20. März, finden ebenfalls nicht statt. Sie werden verschoben. (dki)

