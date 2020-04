"Jazz isch" in Mindelheim: Gute Aussichten für 2021

Plus Trotz der Absage der Konzertreihe "Jazz isch" in diesem Jahr bleibt Organisator Peter Schmid optimistisch. Denn für das kommende Jahr hat er schon Zusagen.

Wie traurig sind Sie über die Absage der 27. Mindelheimer Jazztage?

Peter Schmid: Ach, was heißt traurig. Es war und ist in Anbetracht der weltweit dramatischen Situation sicher die richtige und konsequente Entscheidung. Es geht um ein verantwortungsvolles und gefährdungsfreies Umgehen geprägt von bestmöglichem Schutz und Solidarität. Die momentane Krise zeigt nur allzu deutlich, wie schnell sich Wertigkeiten verschieben können und wie schnell man auf die essenziellen Dinge des Lebens zurückgeführt werden kann.

Ihre Absage kam ja bereits in der Woche vor den Kommunalwahlen. Eigentlich hätten Sie ja noch etwas warten können.

Schmid: Stimmt. Aber ich bin so froh, dass ich zu diesem Zeitpunkt bereits die Entscheidung getroffen habe. Denn in jenen Tagen hätte ich auch grünes Licht für den Einkauf und das Organisieren von Technik und Backline geben müssen. Die Entscheidung war nicht leicht, hat uns aber aus heutiger Sicht noch weitere Unkosten erspart.

Wie kam es zu dieser dann doch frühzeitigen Entscheidung?

Schmid: Nach Gesprächen mit Bürgermeister Winter, dem Gesundheitsamt, dem Landratsamt und mit dem Team der Dampfsäg habe ich mir eine Realitätseinschätzung zusammengebastelt. Alles deutete darauf hin, dass nach den Kommunalwahlen die Situation eine neue Dimension annehmen würde.

Wie zeigt sich denn nun die wirtschaftliche Seite der ausgefallenen Jazztage?

Schmid: Wir sind natürlich mit Werbekosten, Marketing, Ticketing usw. ordentlich in Vorleistung gegangen. Das diesjährige Festival wäre von der Besetzung wohl auch eines der hochkarätigsten Festivals aller Zeiten gewesen. Für fast alle Künstler waren Flüge oder Bahnfahrten aus Portugal, der Türkei oder sonst woher gebucht. Teile der Flugkosten, die auch von uns finanziert werden müssen, werden wohl verloren sein, einige konnten noch storniert oder umgebucht werden ... Die Gagen waren in diesem Fall durch den Passus „Höhere Gewalt“ für beide Seiten abgesichert.

Sie klingen gar nicht so geknickt?

Schmid: Bin ich auch nicht. Erstens zählen jetzt ganz andere Dinge, zweitens könnten wir eventuell mit einem blauen Auge davonkommen.

Klingt ja fast nach Rettungsschirm?

Schmid: In diesem Fall wäre es wirklich ein Rettungsschirm, der das Überleben unserer rein ehrenamtlichen Arbeit ermöglichen könnte. Wir haben ja eine ganze Reihe von Unterstützern und Sponsoren. Diese Mittel würde ich in diesem Jahr gern zur Unkostendeckung einsetzen. Verbunden mit der Hoffnung, dass diese Unternehmen uns auch im nächsten Jahr erneut unterstützen und so die Zukunft des Festivals sichern helfen. An dieser Stelle kann ich mich im Namen der Sache nur herzlich bedanken.

Auch die Fado-Sängerin Cristina Branco hat bereits zugesagt und freut sich auf Mindelheim im nächsten Jahr. Bild: Schollenbruch

Sagen Sie jetzt nicht, dass Sie jetzt schon an das nächste Festival denken.

Schmid: Aber ja! Meine spontane Idee nach der Absage war, dass wir quasi für 2021 versuchen, eine Blaupause der ausgefallenen Konzerte anzubieten. So habe ich mich sofort ans Telefon gehängt und versucht neue Termine einzutüten.

Und?

Schmid: Ich kann es eigentlich im Moment noch gar nicht glauben und dies ist auch ziemlich ungewöhnlich. Aber Awa Ly, Cristina Branco und Trilok Gurtu sind für 2021 schon wieder fest gebucht. Auf Michael Wollny hoffe ich natürlich auch noch. Geplant ist das nächste Jazz isch vom 18. bis 21. März 2021.

Das ist ja toll. Dann hätte man die Tickets ja fast nicht zur Rückabwicklung bringen müssen.

Schmid: Das geht leider nicht. Wir müssen komplett neu starten und die Tickets an den entsprechenden Vorverkaufsstellen rückerstatten. Leider ist auch dies in der momentanen Situation gar nicht so einfach. Erfreulich in diesem Zusammenhang ist, dass sich einige Kartenbesitzer gemeldet haben und ihre Eintrittsgelder für die Sache und die Musiker spenden wollen. Eine große Geste für die man sich nur bedanken kann.

Auch Sie arbeiten zurzeit im Homeoffice. Hand aufs Herz: mit oder ohne Musik?

Schmid: Alle Bands hätten in diesem Jahr zum Festival auch neue CDs präsentiert, die teilweise noch gar nicht im Handel sind. Schön, dass mich diese Musik zumindest als Konserve begleiten kann – in den arbeitsfreien Minuten, versteht sich.

Was wünschen Sie sich fürs nächste Jazz isch?

Schmid: Danke für die Frage. Zunächst, dass wir alle gesund durch die Zeit kommen. Natürlich, dass uns unsere Unterstützer auch im nächsten Jahr begleiten und die Besucher uns die Karten für alle Abende aus den Händen reißen... (lacht)





