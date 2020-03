vor 60 Min.

Jetzt 44 Corona-Fälle im Unterallgäu

Zahl der Fälle steigt. Das Landratsamt Unterallgäu rät weiter zur Besonnenheit

Im Unterallgäu gibt es jetzt 44 Corona-Fälle. Das meldete eine Sprecherin des Mindelheimer Landratsamtes am Sonntagnachmittag. Das Gesundheitsamt am Landratsamt rät beim Umgang mit dem Thema zu Besonnenheit, appelliert aber auch an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen. Das Bürgertelefon des Landkreises hat die Nummer 08261/995-406. Es ist werktags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie am Wochenende von 12 bis 15 Uhr besetzt. Auch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Es hat die Nummer 09131/6808-5101. (mz)

Was am Mindelheimer Krankenhaus für den Notfall geplant ist, lesen sie hier:

Corona: Mindelheimer Klinik plant Zelt zur Notfallversorgung





Themen folgen