Jetzt bewerben für den Tag der offenen Gartentür 2021 im Unterallgäu

Wer sein grünes Reich im nächsten Sommer zeigen will, muss jetzt schon aktiv werden und sich für den Tag der offenen Gartentür im Unterallgäu bewerben.

Wer seinen Garten im kommenden Jahr beim „Tag der offenen Gartentür“ präsentieren möchte, kann sich jetzt bewerben. Termin für die Veranstaltung ist Sonntag, 27. Juni. Teilnehmer öffnen ihre Gärten an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr für die Öffentlichkeit.

Der Tag der offenen Gartentür stößt laut Markus Orf, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege am Unterallgäuer Landratsamt, jedes Jahr auf großes Interesse. „Deshalb war es besonders schade, dass er heuer wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste.“ Im kommenden Jahr soll der Tag der offenen Gartentür wenn möglich stattfinden.

Der "Tag der offenen Gartentür" findet in ganz Bayern statt

In die teilnehmenden Gärten kommen viele Besucher, die sich Anregungen für daheim holen wollen oder an einem Austausch interessiert sind. Wie immer findet die Veranstaltung am 27. Juni nicht nur im Unterallgäu, sondern in ganz Bayern statt. In Schwaben wird der „Tag der offenen Gartentür“ veranstaltet vom Schwäbischen Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege mit seinen Kreis- und Ortsverbänden, den schwäbischen Kreisfachberatern für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern sowie dem Gartenbauzentrum Bayern Süd-West am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg.

Unterallgäuer, die mitmachen möchten, bewerben sich beim Landratsamt in Mindelheim. Ein Bewerbungsformular kann im Internet unter www.unterallgaeu.de/offene-gartentuer heruntergeladen werden. Bewerbungsschluss ist am Montag, 12. Oktober. Weitere Auskünfte gibt Markus Orf unter Telefon 08261/995-256. (mz)

40 Bilder So schön blüht es in den Gärten im Unterallgäu Bild: Bernd Feil

